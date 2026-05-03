Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की इस हरकत पर मुंह फुलाकर बैठेगी अभिरा, विद्या से भी लेगी पंगा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 3 May: स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अरमान और अभिरा साथ होकर भी साथ नहीं हैं. ऐसे में अरमान और अभिरा के बीच एक नई जंग का आगाज होने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की इस हरकत पर मुंह फुलाकर बैठेगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 3 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) भले ही टीआरपी में खास कमाल न दिखा पा रहा हो, लेकिन इस शो में जमकर ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं. राजन शाही अपने इस शो को दिलचस्प बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित के शो की कहानी दिलचस्प होने लगी है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, कावेरी अरमान से अभिरा से माफी मांगने के लिए कहती है. अरमान दावा करता है कि वो चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि सही होने का कोई सवाल ही नहीं उठता. वहीं अभिरा की बेटियां ये जानने की कोशिश करने वाली हैं कि सालों पहले अरमान और अभिरा का रिश्ता कैसा था. दोनों मिलकर अरमान और अभिरा को एक करने के लिए मुहिम छेड़ने वाली हैं. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.

बुरा फंसेगा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कावेरी एक बार फिर से अरमान के पीछे पड़ जाएगी. कावेरी दावा करेगी कि अब भी अभिरा उसके साथ रहना चाहती है. ये बात सुनकर अरमान कहेगा कि उसने बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं जिनकी कोई माफी नहीं है. अभिरा उसे कभी भूल नहीं पाएगी. ऐसे में कावेरी उसे याद दिलाएगी कि इतना सब होने के बाद भी अभिरा उसके कमरे में रह रही है. दूसरी तरफ अरमान और अभिरा दोनों एक दूसरे को सपने में देखने वाले हैं. सपने में भी दोनों एक दूसरे से दिल की बात बोलने की कोशिश करेंगे.

अरमान और अभिरा को बेवकूफ बनाएगी मायरा

अभिरा दावा करेगी कि वो अरमान का आज भी इंतजार कर रही है. हालांकि आंख खुलते ही अभिरा फिर से अरमान को नखरे दिखाएगी. वहीं अरमान भी अभिरा से दूरी बनाएगा. दूसरी तरफ अभिरा की दोनों बेटियां उनकी शादी की वीडियो देखने वाले हैं. अपने माता पिता को रोमांस देखकर दोनों लड़कियां खुशी से पागल हो जाएंगी. हालांकि दोनों ये बात अरमान और अभिरा से छिपाने वाली हैं.

विद्या करेगी अभिरा को जलील

विद्या एक बार फिर से अरमान की सगी बनने की कोशिश करने वाली है. ऐसे में अरमान अपनी मां को नजरअंदाज करेगा. अरमान की हरकतें देखकर विद्या का पारा हाई होने वाला है. विद्या एक बार फिर से अभिरा को कोसने वाली है. अभिरा विद्या से कहेगी कि वो अपने दर्द की वजह खुद है. अभिरा की बातें सुनकर विद्या चिढ़ जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…