Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 18 की होते ही लड़का पटाएगी मायरा, कहानी में आएगा जनरेशन लीप

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 30 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर से जनरेशन लीप आने को है. जनरेशन लीप आते ही अभिरा और अरमान को मायरा एक बड़ा सदमा देने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 18 की होते ही लड़का पटाएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 30 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में एक बार फिर से जनरेशन लीप आने को है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की रेटिंग को बढ़ाने के लिए राजन शाही ने एक बड़ा फैसला किया है. हालांकि इस बार अभिरा और अरमान भी इस जनरेशन गैप का हिस्सा बनने वाले हैं. किस्तम ने अभिरा और अरमान को अलग नहीं किया है. अब तक का इतिहास रहा है कि जब जब जनरेशन लीप आता है तब तब मेन लीड को मार दिया जाता है या फिर अलग कर दिया जाता है. इस बार सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कुछ अलग होने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, मनोज मायरा और मुक्ति की गलतफहमी को दूर करता है. वहीं अभिरा और अरमान परिवार के साथ समय बिताते हैं. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. जल्द ही अभिरा अरमान भरी जवानी में अपने दामाद से मिलने वाले हैं.

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आएगा बड़ा बदलाव

खबर है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अरमान अपनी मां का जन्मदिन आते ही बीमार पड़ जाएगा. अरमान के हाल देखकर अभिरा अरमान की मां का जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी करेगी. अपनी मां को याद करके अरमान बहुत इमोशनल हो जाएगा. अभिरा दावा करेगी कि अरमान को मायरा को अपनी पहली मां के बारे में बताना चाहिए. जिसके बाद सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में लीप आएगा. लीप आते ही अभिरा और अरमान मायरा का जन्मदिन मनाने वाले हैं. बर्थडे पार्टी में मायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली है. मायरा का ये हाल देखकर अभिरा को सदमा लग जाएगा.

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कहानी में होगी कबीर की एंट्री

इसी के साथ सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में कबीर की एंट्री होने वाली है. कबीर पोद्दार परिवार के सामने बहुत सीधा बनने वाला है. मायरा दावा करेगी कि वो जल्द ही कबीर के साथ शादी कर लेगी. ये बात जाकर अभिरा घबरा जाएगी. इसी बच कहानी में कबीर के परिवार की भी एंट्री होने वाली है. कबीर का परिवार शादी की वजह से अभिरा और अरमान से मुलाकात करेगा. पढ़ाई की उम्र में मायरा शादी के चक्करों में फंसने वाली है. अभिरा और अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करेंगे कि उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए.