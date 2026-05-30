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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक और बड़े षड्यंत्र की शिकार होगी अभिरा, ऋषभ चलेगा अगली चाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 30 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में खुलासा होने वाला है कि ऋषभ ही मायरा को स्टॉक कर रहा है. हालांकि इस सच तक पहुंचने के लिए अभिरा को बहुत पापड़ बेले पड़ेंगे.

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By: Shivani Duksh | Published: May 30, 2026 7:34 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक और बड़े षड्यंत्र की शिकार होगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 30 May: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में मायरा बुरी तरह फंस चुकी है. उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी से चैट करके वो इतना रोएगी. मायरा को नहीं पता है कि उसका स्टॉकर घर के ही अंदर है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान को शक हो जाता है कि मायरा का स्टॉकर घर के आसपास ही है. ऐसे में अरमान सबूत जमा करने निकल जाता है. वहीं विद्या और अभिरा ऋषभ से बात करती हैं. विद्या और अभिरा के सामने ऋषभ खूब चिकनी चुपड़ी बातें करता है. विद्या और अभिरा को समझ ही नहीं आता है कि ऋषभ ही मायरा को परेशान कर रहा है. इसी बीच मायरा और अभिरा का फोन हैक करने में ऋषभ कामयाब होने वाला है. ऋषभ चालाकी से अभिरा और अरमान की सारी बातें सुनने वाला है. इतना ही नहीं, ऋषभ, अभिरा और अरमान के होते हुए, मायरा के बहुत करीब पहुंच जाता है. इसी बीच समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. ऋषभ पूरे परिवार के सामने एक्सपोज होने वाला है.

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ऋषभ को एक्सपोज करेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, छानबीच के दौरान अरमान को पता चलेगा कि ऋषभ नाम बदलकर मायरा के फेवरेट कैफे में काम कर रहा था. जिसके बाद अरमान ऋषभ के बारे में अभिरा को बताएगी. वहीं अभिरा को भी ऋषभ पर शक हो जाएगा. अभिरा बताएगी कि ऋषभ का फोन तब बजता है जब जब उसे कॉल आते हैं. जिसके बाद ये सच अभिरा परिवार को बता देगी. परिवार के लोग ऋषभ को गलत मानने से इनकार करने वाले हैं. दिशा अभिरा से लड़ना शुरू कर देती है. वहीं अभिरा के सामने ऋषभ भोला बनने का ड्रामा करने वाला है.

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ऋषभ को सबक सिखाएगी मायरा

अभिरा साबित नहीं कर पाएगी कि ऋषभ मायरा का स्टॉकर है. इसी बीच अरमान आ जाएगा. अरमान परिवार को सारे सबूत दिखाएगा. यहां पर ऋषभ झूठ बोलने वाला है. वो कहेगा कि नौकरी करने के बारे में वो अपनी दादी को बता चुका है. ऋषभ को पूरा परिवार सपोर्ट करेगा. ऐसे में लोग अरमान और अभिरा पर निशाना साधेंगे. ऐसा होते ही मायरा भी ड्रोन लेकर ऋषभ के पास पहुंच जाएगी. इस बार ऋषभ बुरी तरह से घबराने वाला है. मायरा परिवार के सामने ऋषभ को चांटा मारेगी और सबको सच बताएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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