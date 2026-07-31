Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: घर छोड़ेगी मुक्ति... लीप आते ही बगावती तेवर दिखाएगी मायरा, कटवाएगी मां-बाप की नाक

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 31 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है. लीप से ठीक पहले मुक्ति और मायरा अभिरा को सदमा देने वाली हैं. मुक्ति की मौसी उससे मिलने आने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 31 July

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 31 July: रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अब सब ठीक होने लगा है. अभिरा और अरमान की जिंदगी पटरी पर आने लगी है. हालांकि मेकर्स ने कुछ और प्लानिंग कर रखी है. जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में जनरेशन लीप आने वाला है. जनरेशन लीप आते ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी मुक्ति और मायरा पर शिफ्ट होने वाली है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अभब तक आपने देखा, अरमान अभिरा अकेले में एक दूसरे से बात करते हैं. इस दौरान अरमान अभिरा के सामने अहसान जताता है. अरमान कहता है कि अभिरा की वजह से उसकी जिंदगी सुधर चुकी है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक नई एंट्री होने वाली है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक औरत नजर आएगी, जिसके आते ही अभिरा फिर से परेशान होने वाली है.

कहानी में होगी मुक्ति की मौसी की एंट्री

खबर है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आप देखेंगे, मुक्ति की मौसी अचानक घर में पहुंच जाएगी. अभिरा इस औरत से लाख सवाल पूछेगी. ये औरत सारे सबूत दिखाएगी कि मुक्ति उसका ही खून है. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. हालांकि अरमान इस औरत को अपने ही घर में रहने के लिए कहेगा. इस दौरान ये औरत खुलासा करेगी कि वो मुक्ति को अपने साथ लेकर जाना चाहती है. ये बात जानकर अभिरा का पारा हाई हो जाएगा. अभिरा बताएगी कि मुक्ति को पालने के लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं.

अभिरा को धोखा देंगी मुक्ति और मायरा

परिवार के लोग मुक्ति के जाने की बात सुनकर ही घबराने वाले हैं. ऐसे में अभिरा मुक्ति की मौसी पर भड़क जाएगी. वहीं मुक्ति अपनी मौसी की बातों में आने वाली है. मुक्ति उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. अभिरा को यकीन ही नहीं होगा कि मुक्ति ने उसे छोड़कर किसी और को चुन लिया है. मुक्ति के घर से जाते ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में लीप आएगा. अभिरा और अरमान मायरा के सहारे ही जिंदगी काटना सीख जाएंगे. वहीं मायरा भी 18 साल की हो जाएगी. 18 की होते ही मायरा अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली है. मायरा की ये हरकतें अभिरा को बहुत परेशान करेंगी. मायरा के बर्थडे पर इस वजह से खूब ड्रामा होगा.