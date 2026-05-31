Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपना सिर मुंडवाएगी बुआ सा, ऋषभ की उड़ने वाली हैं धज्जियां

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 31 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में ऋषभ की वजह से बुआ सा बुरी तरह से फंसने वाली हैं. वहीं ऋषभ की पोल खुलते ही पोद्दार परिवार में भी हंगामा मच जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपना सिर मुंडवाएगी बुआ सा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 30 May: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में मायरा को स्टॉक करना ऋषभ को बहुत भारी पड़ रहा है. अभिरा और अरमान दोनों को ही यकीन हो गया है कि ऋषभ ही मायरा को तंग कर रहा है. यह वजह है जो ऋषभ की जल्द ही शामत आने वाली है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा को समझ आ जाता है कि ऋषभ ने उसका फोन हैक कर लिया है. अभिरा ये बात अरमान को बताती है. अरमान फैसला करता है कि वो ऋषभ को सबक सिखाकर रहेगा. अभिरा बुआ सा के सामने ऋषभ पर आरोप लगाती है, अरमान भी ऋषभ को खरीखोटी सुनाता है. ऐसे में बुआ दावा करती है कि अगर ऋषभ गलत निकला तो वो अपना सिर मुंडवा लेगी. बुआ सा का ये बयान उन पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में जल्द ही कुछ ऐसा होगा कि बुआ सा को अफसोस करना पड़ जाएगा.

ऋषभ की आएगी शामत

समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बुआ सा अभिरा और मायरा को गलत बताएगी. मायरा के चरित्र पर सवाल खड़े होते ही अभिरा का पारा हाई हो जाएगा. दूसरी तरफ मायरा ऋषभ को सबक सिखाने निकलेगी. मायरा भी ऋषभ के सामने ड्रोन लाकर रख देगी. ड्रोम सामने आते ही ऋषभ घबरा जाएगा. जल्द ही ऋषभ अपने सारे गुनाह कबूल करने को मजबूर हो जाएगा. ऋषभ के मुंह से सच सुनकर बुआ सा को सदमा लगने वाला है.

बुआ सा को मुंडवाना पड़ेगा अपना सिर

ऋषभ का सच बाहर आते ही परिवार में फिर से झगड़ा होने वाला है. अभिरा दिशा और बुआ सा को खूब जलील करने वाली है. अभिरा बुआ सा को याद दिलाएगी कि उनको अपना सिर मुंडवाना होगा. अभिरा की बातें सुनकर बुआ सा का पारा हाई हो जाएगा. अपनी जबान रखने के लिए बुआ सा अपना सिर मुंडवाएगी. इस दौरान बुआ सा ऋषभ को खूब जूते मारेगी.

मायरा को पड़ेगा चैन

अपने स्टॉकर को सबक सिखाकर मायरा को बहुत सुकून मिलने वाला है. इस दौरान मायरा खूब आंसू बहाएगी. वही अरमान ऋषभ को जेल भेजने की तैयारी करने वाला है. अभिरा अरमान को ऐसा न करने के लिए कहने वाली है. जिसकी वजह से अभिरा और अरमान के बीच बहस होगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…