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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपनी फूटी किस्मत को जमकर कोसेगी अभिरा, खून के आंसू रोने को होगी मजबूर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 4 June: स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा की शादी के अरमनों पर पानी फिरने वाला है. अभिरा को जल्द ही अरमान की बीमारी के बारे में पता चलने वाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 4, 2026 7:13 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपनी फूटी किस्मत को जमकर कोसेगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 4 June: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) ने इस समय सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ है. फैंस को लगने लगा था कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अभिरा और अरमान की शादी हो जाएगी. हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अरमान का अभिरा कोर्ट में इंतजार करती है. अरमान अभिरा के पास जा ही रहा होता है, इसी बीच वो बेहोश होकर गिर जाता है. कोर्ट के बाहर खड़े लोग अरमान को अस्पताल में भर्ती करवा देते है. वहीं अभिरा को पता चलता है कि अरमान की तबियत खराब है. ये बात जानकर परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं. इलाज के दौरान अरमान को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है. ये बात सुनकर अरमान को सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक नया घमासान शुरू होने वाला है.

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अभिरा से सच छिपाएगा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अरमान का पता तलाशते तलाशते अभिरा अस्पताल पहुंचने वाली है. अरमान को देखकर अभिरा खूब रोएगी. अरमान अपनी बीमारी अभिरा से छिपाने वाला है. अरमान कहेगा कि हीट स्टोक की वजह से वो बेहोश हो गया था. परिवार के लोग अरमान के घर आते ही खूब खातिरदारी करने वाले हैं. घर आते ही अरमान की तबियत फिर से खराब होनी शुरू हो जाएगी. अपनी रिपोर्ट देखकर अरमान घबरा जाएगा.

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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