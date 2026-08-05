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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai:अभिरा और अरमान को वॉर्निंग देगी मुक्ति, बहकेंगे मायरा के कदम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 5 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जनरेशन लीप आते ही बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से पोद्दार परिवार में बवाल खड़ा हो जाएगा.

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By: Shivani Duksh | Published: August 5, 2026 6:51 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai:अभिरा और अरमान को वॉर्निंग देगी मुक्ति, बहकेंगे मायरा के कदम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 5 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 5 August) में आखिरकार लीप आ चुका है. लीप आने के बाद भी अभिरा और अरमान के रोमांस में कोई कमी नहीं आई है. वहीं मायरा 18 साल की हो चुकी है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान मिलकर मायरा का 18वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, परिवार का प्यार देखकर मायरा इमोशनल हो जाती है. वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभिरा को भी रोमांस करने का मौका मिल जाता है. बर्थडे पार्टी में अभिरा और अरमान परिवार के साथ खूब मस्ती करते हैं. मायरा भी अपने बर्थडे पार्टी को खूब इंजॉय करती है, इसी बीच अभिरा और अरमान को एक और बड़ा सदमा लगने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

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दमानियाज से पंगा लेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर दमानिया को हराने का प्लान बनाने वाली है. इस काम में संजय भी अभिरा की मदद करेगा. हालांकि अरमान अभिरा को चेतावनी देने वाला है. बावजूद इसके अभिरा पीछे हटने से मना कर देगी. दूसरी तरफ मायरा अपने बर्थडे को इंजॉय करके कॉलेज जाने वाली है. यहां पर मायरा की मुलाकात कबीर से होगी.

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कृष को आएगी तान्या की याद

परिवार के लोग बातों ही बातों में कृष का जिक्र करने वाले हैं. इस दौरान कृष परिवार की बातें सुन लेगा. कृष अपनी पत्नी का नाम सुनकर एक बार फिर से परेशान हो जाएगा. कृष को देखकर परिवार के लोग चुप हो जाएंगे. चाची दावा करेगी कि तान्या के जाने के बाद कृष और भी शांत हो चुका है.

रातों रात घर से गायब होगा अरमान

इसी बीच अभिरा अपने केस की तैयारी करने वाली है. अभिरा के हाथ एक आर्टिकल लगेगा जिसमें अभिरा और अरमान के बारे में गलत बातें लिखी होंगी. सोशल मीडिया पर खबर फैल जाएगी कि अभिरा और अरमान एक नंबर के फ्रॉड हैं. ये खबर देखकर अभिरा का पारा हाई हो जाएगा. अभिरा फैसला करेगी कि वो दमानिया को सबक सिखाएगी. इसी बीच मायरा और मुक्ति अभिरा के पास आने वाली हैं. अभिरा को पता चलेगा कि अरमान का फोन बंद है. मायरा अभिरा को बताएगी कि अरमान घर से ही गायब हो गया है. ये बात जानकर अभिरा बुरी तरह से घबरा जाएगी.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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