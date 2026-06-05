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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों-रात जाएगी अरमान की याददाश्त, अस्पताल में डाका डालेगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 5 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी का ट्रैक फिर से बदल दिया गया है. शो की कहानी में अभिरा और अरमान एक और बड़े चैलेंज का सामना करने वाले हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 5, 2026 8:01 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 5 June

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 5 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है. लोगों को लग रहा था कि अब तो अरमान और अभिरा की शादी होकर ही रहेगी. हालांकि मेकर्स ने तो समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो के लिए कुछ और ही सोच रखा है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अरमान अभिरा से सच छिपाने के लिए अपनी दवाईंयां गायब कर देता है. इसी बीच दिशा को पता चलता है कि कृष का किसी के साथ चक्कर चल रहा है. वहीं बुआ सा खुद को कमरे में बंद कर लेती है. माधव के बीमार होते ही विद्या घबरा जाती है. वहीं दूसरी तरफ अरमान अकेले में आंसू बहाता है. अरमान को अफसोस होता है कि वो अभिरा को कोई भी खुशी नहीं दे पाया. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

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अभिरा बनने वाली है जासूस

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा को शक हो जाएगा कि अरमान उससे कुछ छिपा रहा है. ऐसे में अभिरा अस्पताल में जाकर अरमान के बारे में जानने की कोशिश करेगी. अस्पताल के लोग अभिरा को कुछ नहीं बताएंगे. ऐसे में अभिरा चोरीछिपे अस्पताल में घुसने वाली है. अभिरा को पता चल जाएगा कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर हो गया है. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा.

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घर जाकर अरमान को सहारा देगी अभिरा

घर पर अरमान अकेले में परेशान हो रहा होगा. ऐसे में अभिरा भी अरमान से सच छिपाएगी. खुद को संभालते हुए अभिरा अरमान को सहारा देगी. अरमान अभिरा से वादा करेगा कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा. ये बात सुनकर अभिरा रोना शुरू कर देगी. वहीं दूसरी तरफ विद्या को पता चलेगा कि माधव को नौकरी से बाहर कर दिया गया है. ये बात जानकर विद्या का खून खौल जाएगा.

अरमान की जाएगी याददाश्त

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अरमान, मायरा और मुक्ति के साथ अभिरा को स्पेशल फील करवाएगा. इसी बीच अरमान के सिर में दर्द होने लगेगा. चक्कर आते ही अरमान गिरने लगेगा. इसी बीच अभिरा आकर अरमान को संभाल लेगी. अचानक ही अरमान अभिरा से पूछेगा कि वो कौन है. ये बात सुनकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. जल्द ही अभिरा को पता चलेगा कि अरमान की यददाश्त चली गई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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