Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: दमानिया ब्रदर्स के हाथ की कठपुतली बनेगी अभिरा, अपने होने वाले दामाद से फिर टकराएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 6 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अभिरा और अरमान की जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 6 August: राजन शाही के सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 6 August) में इस समय बवाल मचा हुआ है. दमानी परिवार से पंगा लेकर अभिरा और अरमान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. कबीर से मुलाकात होते ही मायरा का झगड़ा हो जाता है. कबीर मायरो को गिलहरी कहकर बुलाता है. वहीं अभिरा परिवार के लोगों के साथ मिलकर दमानी ब्रदर्स को सबक सिखाने का प्लान बनाती है. इस काम में संजय अभिरा की मदद करता है. वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग तान्या को याद करते हैं, तान्या का जिक्र होते ही कृष को पुराने दिन याद आते हैं. कृष को देखकर चाची चुप हो जाती है. वहीं कृष भी अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

दमानी ब्रदर्स को आंख दिखाएगी कबीर की दादी

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दमानी ब्रदर्स कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं. इसी बीच दोनों कबीर की दादी से मुलाकात करते हैं. दादी दावा करती है कि परिवार की नाक बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है. परिवार के आगे कबीर की दादी जमकर तेवर दिखाएगी. वहीं कोर्ट जाने में अरमान के पसीने छूट जाएंगे. इसी बीच कबीर अमान से टकराएग. कबीर को देखकर अरमान का दिमाग खराब हो जाएगा.

कबीर को देखकर खौलेगा अरमान का खून

अरमान पहले तो कबीर की मदद लेने से ही इनकार कर देगा. जिसके बाद अरमान को कबीर से लिफ्ट लेनी ही पड़ेगी. कबीर सही सलामत अरमान को कोर्ट छोड़ देगा. कबीर दावा करेगा कि अरमान की हरकतें मायरा से मिलती जुलती हैं. दूसरी तरफ कोर्ट में अरमान की मुलाकात दमानी ब्रदर्स से होगी. इस दौरान अभिरा अपी चालाकी से दमानी ब्रदर्स को हरा देगी. ये बात जानकर दमानी ब्रदर्स का दिमाग खराब हो जाएगा.

अभिरा को सबक सिखाएंगे दमानी ब्रदर्स

केस हारते ही दमानी ब्रदर्स बौखला जाएंगे. इसी बीच अभिरा को पता चलेगा कि अरमान गायब हो गया है. अरमन की तलाश में अभिरा पागल हो जाएगी. अभिरा को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब दमानी ब्रदर्स के हाथ की कठपुतली बन गई. अरमान के गायब होने की वजह से अभिरा कई आफतों का सामना करने वाली है. दूसरी तरफ मायरा और कबीर की दोस्ती बढ़ने लग जाएगी. दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको कब प्यार हो गया.