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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपने हाथ-पैर तुड़वाएगी मायरा, खून के आंसू रोएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 6 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान एक बार फिर से आंसू बहाने वाले हैं. वहीं दूसरी तरफ मायरा एक बड़े हादसे का शिकार होने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 6, 2026 10:23 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपने हाथ-पैर तुड़वाएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 6 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी एक बार फिर से उलझने लगी है. अरमा की बीमारी के बारे में आखिरकार अभिरा को पता चल गया है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अरमान का सच पता करने के लिए अभिरा अरमान के अस्पताल में घुस जाती है . यहां पर अभिरा रिपोर्ट्स देखकर चौंक जाती है. घर जाकर अभिरा अरमान से सच छिपाती है. अरमान को लगता है कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता. अरमान अपनी दवाईयां तक छिपा देता है. इसी बीच दिशा को बुआ सा के बारे में पता चलता है. बुआ सा खुद को अपने कमरे में बंद कर लेगी. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी वजह से अभिरा बहुत रोने वाली है.

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मायरा के साथ होगा हादसा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मायरा अपने स्कूल जाएगी. इस दौरान मुक्ति को एहसास होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है. ये बात जानकर मायरा का खून खौल जाएगा. मायरा बिना देर किए कार वाले के पास जाएगी. ये आदमी मायरा को कार से टक्कर मारने की कोशिश करने वाला है. ऐसा होते ही मायरा गिर जाएगी. मायरा के चोट लगते ही मुक्ति उसे घर पर लेकर जाएगी. मायरा का हाल देखकर अभिरा और अरमान घबरा जाएंगे. मायरा परिवार के लोगों को बताएगी कि कैसे ऋषभ उसका पीछा कर रहा था. ये बात सुनकर अरमान भड़क जाएगा. अरमान ऋषभ को सबक सिखाने जाने वाला है.

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अरमान की बिगड़ेगी तबियत

जल्द ही अरमान की तबीयत बिगड़ने वाली है. अरमान बेहोश होकर गिर जाएगा. अभिरा आनन-फानन अस्पताल की तरफ भागी. अरमान अभिरा से कहेगा कि वो एक बाप होने के नाते फेल हो गया. इस दौरान अरमान अभिरा से लिपटकर खूब रोने वाला है. अभी अभिरा को एहसास होगा कि वो एक सपना देख रही थी.

जमकर आंसू बहाने वाली है अभिरा

अभिरा को एहसास होगा कि वो समय के साथ अरमान को खो रही है. ऐसे में अभिरा अरमान के सामने ही मातम मनाएगी. हालांकि अभिरा कहेगी कि वो अरमान के इलाज में जमीन-आसमान एक कर देगी. इसी बीच अरमान की याददाश्त जाने वाली है. अरमान को याद ही नहीं रहेगा कि उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे भी हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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