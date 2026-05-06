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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान को जबरदस्ती थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएगी अभिरा, विद्या को बेगैरत बताएगी...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 6 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अरमान, अभिरा को जमकर नखरे दिखाने वाले है. अरमान की हरकतें देखकर अभिरा का भी पारा हाई हो जाएगा.

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By: Shivani Duksh | Published: May 6, 2026 7:06 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान को जबरदस्ती थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 6 May: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय बवाल मचा हुआ है. फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब अभिरा और अरमान एक होंगे. हालांकि अभिरा और अरमान तो एक दूसरे से जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान फाइनली बच्चों के दवाब में आकर एक दूसरे से बात करते हैं. इस दौरान अभिरा अरमान को बताती है कि वो भी अपने रिश्ते को क मौका देना चाहती है. वहीं अभिरा अरमान के लिए एक लेटर भी लिखती है. वहीं अरमान भी अभिरा के सामने दिल की बात रखता है. अभिरा अरमान को कहती है कि वो सालों में कई बार मर चुकी है. एक बार उसे और धोखा मिला तो वो पागल हो जाएगी. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से अभिरा औरमान के बीच दुरियां बढ़ जाएंगी.

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अरमान दिखाएगा अभिरा को एटीट्यूड

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा से बात करने के बाद अरमान उसकी रिकॉर्डिंग सुनने वाला है. इस दौरान अरमान से अभिरा मिलने आएगी. अरमान को लगेगा कि वो सपना देख रहा है. सुबह होने के बाद उसे अहसास होगा कि वो सब सच था. अरमान अभिरा का लैटर पढ़ने की कोशिश करेगा. हालांकि अभिरा का लैटर पानी में गिर जाएगा. इसी बीच अभिरा अरमान को कपल काउंसलिंग करवाने के लिए कहने वाली है. ये बात सुनकर अरमान भड़क जाएगा.

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अरमान को सबक सिखाएगी अभिरा

अरमान कहेगा कि वो अपने रिश्ते के बीच अब किसी तीसरे को नहीं आने देगा. अरमान अभिरा के साथ कहीं भी जाने से इनकार कर देगा. ऐसे में अभिरा उसे याद दिलाएगी कि कैसे विद्या की वजह से दोनों अलग हुए थे. अभिरा भी उनके रिश्ते में तीसरी थी. अभिरा की बातें अरमान की बोलती बंद कर देंगी.

अभिरा को तैयार करेंगी बेटियां

जल्द ही मायरा को पता चलेगा कि अभिरा और अरमान साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं. ये बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाएंगी. दोनों मिलकर अभिरा को रेडी करने वाली हैं. काउंसलिंग के दौरान अरमान अभिरा एक दूसरे के सामने अपनी भड़ास निकालेंगे. विद्या का अपनी देवरानी से झगड़ा होगा. इस दौरान काजल विद्या को परिवार के सामने माफी मांगने को कहेगी. जिसके बाद विद्या कालज को भी तेवर दिखाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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