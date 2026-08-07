Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जज बनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी अभिरा, परिवार की नाक कटवाएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा जज बनने वाली है. ऐसा होते ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 August

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 August) में कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता. लीप आने के बाद भी अभिरा और अरमान की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अभिरा दमानीज को हराने के लिए अपनी जान लगा लेती है. कोर्ट में अभिरा साबित कर देती है कि दमानीज की कंपनी लोगों के लिए नुकसादायक है. ये बात साबित होते ही कोर्ट दमानीज की कंपनी पर ताला लगाने का ऑर्डर देगा. ये बात जानकर दमानीज बौखला जाएंगे. वहीं अरमान की मुलाकात एक बार फिर से कबीर से होती है. कबीर अरमान को लिफ्ट देता है. इस दौरान कबीर अरमान को परेशान करता है. अरमान का दिमाग कबीर की शक्ल देखकर खराब हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.

दमानी ब्रदर्स पर भड़केंगी कबीर की दादी

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कबीर की दाद को पता चलेगा कि उसकी कंपनी बंद हो गई है. ये बात जानते ही वो अपने बेटों पर भड़कने वाली है. कबीर की दादी दावा करेगी कि उसके बेटों ने अपने पिता का नाम डूबो दिया है. वो ऐलान करेगी कि अभिरा अरमान को जब तक सजा नहीं मिलेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी. दूसरी तरफ कबीर को भी केस के बारे में पता चलेगा, कबीर का बाप उसे ऑफिस जाने के लिए कहेगा. कबीर अपने परिवार को बताएगा कि वो जयपुर में होने वाले यूथ फेस्टिवल में जाने वाला है, मायरा भी इस फेस्टिवल में जाने वाली है.

मुक्ति का होने वाला है दिमाग खराब

अरमान अपने हाथों से मायरा का बैग पैक करने वाला है. दूसरी तरफ सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में मुक्ति अपने करियर को लेकर परेशान होती है. मुक्ति अभिरा को बताएगी कि उसका कोच उसे परेशान कर रहा है. अभिरा मुक्ति को समझाने की कोशिश करेगी. इसी बीच मायरा फेस्ट लिए लिए रवना हो जाएगी. इसी बीच अभिरा भी अपने काम में जुटे वाली है. अभिरा अरमान के कहने पर जज बनने की तैयारी करने वाली है. अरमान के दम पर अभिरा जल्द ही जज बन जाएगी. जज बनने के बाद भी अभिरा नए नए चैलेंजेस का सामना करने वाली है. दमानीज हाथ धोकर अभिरा और अरमान के पीछे पड़ जाएंगे.