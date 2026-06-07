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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान को अपने पैर की जूती बनाएगी बुआ सा, अभिरा का खौलेगा खून

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान बुआ सा की साजिश का शिकार होने वाले हैं. जल्द ही कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अरमान की खूब बेइज्जती होगी.

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By: Shivani Duksh | Published: June 7, 2026 10:05 AM IST
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अरमान को अपने पैर की जूती बनाएगी बुआ सा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी को मेकर्स रबड़ की तरह खींच रहे हैं. अरमान और अभिरा अब तक ऋषभ को पकड़ तक नहीं पाए थे. इसी बीच अरमान बीमार पड़ गया. अब अभिरा के लिए ये समझा मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे अपने पति और बेटी को बचाए. वहीं दूसरी तरफ बुआ सा अरमान के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, बुआ सा दिशा के सामने अरमान के खिलाफ जहर उगलती है. बुआ सा के हाल देखकर दिशा परेशान हो जाती है. दूसरी तरफ अरमान का अभिरा ख्याल रखने की कोशिश करती है. अभिरा किसी को नहीं बताती है कि अरमान को क्या हुआ है. वहीं अरमान अकेले में आंसू बहाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

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दिशा चलेगी गंदी चाल

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बुआ सा के कहने पर दिशा परिवार से झूठ बोलने वाली है. बुआ सा के कहने पर दिशा बोलेगी कि अरमान ने उस पर हाथ उठाया है. तान्या और अभिरा इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देंगी. वहीं कावेरी अरमान की क्लास लगाने वाली है. कावेरी कहेगी कि परिवार की इज्जत के खातिर उसे दशा से माफी मांगनी पड़ेगी. ये बात सुनकर अरमान चौंक जाएगा. वहीं अभिरा का खून खौल जाएगा.

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माफी मांगने से इनकार करेगा अरमान

अरमान को अचानक चक्कर आने शुरू हो जाएंगे. अरमान की तबीयत खराब होते देखकर अभिरा का पारा हाई हो जाएगा. अभिरा कहेगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरमान किसी पर हाथ उठाए. ऐसे में बुआ अरमान को कोर्ट लेकर जाने के लिए कहने वाली है. अभिरा बुआ सा पर भड़क जाएगी. अभिरा कहेगी कि उसके होते हुए अरमान को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता.

अरमान की जाएगी याददाश्त

इसी बीच अरमान चक्कर खाकर गिर जाएगा. अभिरा अरमान को लेकर अस्पताल जाने वाली है. यहां पर अभिरा खूब आंसू बहाएगी. इसी बीच अभिरा को पता चलेगा कि अरमान की याददाश्त जा चुकी है. अरमान अरमान और अपनी बेटियों को पहचाने से साफ इनकार करने वाला है. अरमान का ये हाल देखकर परिवार का दिल टूटने वाला है. वहीं अभिरा खून के आंसू रोने को मजबूर होने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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