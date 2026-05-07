Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कृष का गिरेबान पकड़ेगी अभिरा, ससुराल में मचाएगी तांडव

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अरमान की वजह से अभिरा एक बार फिर से कृष के पीछे पड़ने वाली है. इतना ही नहीं अभिरा एक बार फिर से ससुरालवालों के खिलाफ मोर्चा खोल देगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कृष का गिरेबान पकड़ेगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 7 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को हिट बनाने के लिए समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) बहुत मेहनत कर रहे हैं. वहीं राजन शाही ने फिर से कहानी बदलनी शुरू कर दी है. अभिरा और अरमान एक दूसरे को दूसरा मौका देने के लिए राजी हो गए हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अभिरा अरमान को कपल काउंसलिंग पर जाने के लिए करती है. अरमान अभिरा के साथ जाने से मना कर देता है. अभिरा अरमान को मनाने की कोशिश करेगी. बाद में अरमान को अभिरा के आगे झुकना पड़ता है. वहीं दूसरी तरफ अभिरा के बच्चे उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हो जाते हैं. दोनों मिलकर अभिरा को तैयार करती हैं. खुद को शीशे में देखकर अभिरा इमोशनल हो जाती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसकी वजह से अभिरा अरमान करीब आ जाएंगे.

अरमान निकालेगा अभिरा पर भड़ास

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा और अरमान काउंसलर के पास जाएंगे. यहां पर अभिरा और अरमान एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे. अभिरा और अरमान एक दूसरे की कमियां बताने वाले हैं. अरमान दावा करेगा कि अभिरा के गुस्से से वो बहुत परेशान है. सच बोलने के बाद अरमान को बहुत अफसोस होने वाला है. ऐसे में काउंसलिंग छोड़कर बीच में ही भाग जाएगा. अरमान अपनी बातों के लिए अभिरा से माफी मांगेगा. अभिरा भी अरमान की बातों को अपने दिल पर नहीं लगाएगी.

घर जाते ही औकात दिखाएगी अभिरा

घर जाते ही अभिरा के तेवर बदल जाएंगे. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जैसे ही मायरा को ये पता चलेगा तो वो अपने पापा पर भड़क जाएगी. मुक्ति और मायरा मिलकर अरमान को बहुत परेशान करेंगे. तब अभिरा अरमान को जमकर खरीखोटी सुनाने वाली है. वो दावा करेगी कि अभिरा से अच्छा इंसान अरमान को पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा.

अभिरा को फूटेगा गुस्सा

जल्द ही अभिरा को पता चलेगा कि कृष ने अरमान की एजेंसी पर कब्जा कर लिया है. ये बात जानकर अरमान को सदमा लग जाएगा. वहीं अभिरा कृष से लड़ने निकल जाएगी. अभिरा कृष का गिरेबान पकड़ लेगी. वहीं कावेरी अभिरा का फोन पानी में फेंक देगी. ये सारी हरकतें अभिरा का दिमाग बुरी तरह खराब होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…