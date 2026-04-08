Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पोद्दार हाउस में कावेरी ने दिखाया टशन, आफत में पड़ी मेहर की जान...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से अरमान और अभिरा की जिंदगी में भूचाल आने वाला है. इस बार कावेरी पोद्दार परिवार के लिए सिरदर्द बनने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 April: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की रेटिंग इस समय गोते लगा रही है. हाल ये हो चुका है कि मेकर्स ने अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के रनिंग टाइम को ही कम करना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि कुछ समय पहले ही रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) और समृद्धि शुक्ला (Samridhi Shukla) के फैंस ने मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. वहीं दूसरी तरफ लीप के बाद मेकर्स ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में कई बड़े बदलाव किए हैं. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में कई नए किरदार सामने आ चुके हैं. इस लिस्ट में एक नाम मेहर का भी आता है, मेहर इस समय सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा के पीछे पड़ हुई है. मेहर ने कसम खा ली है कि वो अभिरा की जिंदगी को तबाह करके ही दम लेगी. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, अरमान और मेहर शादी तैयारी में जुटे हुए हैं. वहीं अभिरा अब भी सबूत जुटाने में लगी हुई है.

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिर मचेगा बवाल

अभिरा को लग रहा है कि वो मेहर की पोल जमाने के सामने खोलकर रख देगी. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, अभिरा थकहारकर अपने फेवरेट प्लेस पर जाने वाली है. यहां पर अभिरा अरमान से टकराने वाली है. अरमान फैसला करने वाला है. वहीं अभिरा को एहसास होगा कि वो अब भी अरमान से प्यार करती है. इसी बीच अभिरा देखेगी कि अरमान उसकी सारी यादों को आग में जला रहा है. अरमान की ये हरकत अभिरा का दिल तोड़ देगा. अरमान के सामने अभिरा जमकर आंसू बहाने वाली है. हॉस्टल में मुक्ति मायरा को मिस करने वाली है. मुक्ति दावा करेगी कि वो अपनी हर आदत को बदल देगी जो मायरा को पसंद नहीं है.

मायरा को होने वाली है गलतफहमी

मायरा को याद करके मुक्ति रोना शुरू कर देगी. वहीं मायरा भी मुक्ति को मिस करेगी. पोद्दार हाउस में आर्यन की बारात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. मनीषा और मनोज को शादी के महंगे तोहफे मिलने वाले हैं. इसी बीच मेहर को पता चल जाएगा कि दादीजा उसकी शादी नहीं होने देना चाहती. मेहर दादीसा को पटाने की कोशिश करने वाली है. आर्यन की बारात लेकर परिवार के लोग निकल जाएंगे, दूसरी तरफ मायरा को एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को देखकर मायरा को लगेगा कि ये बॉक्स मेहर लेकर आई है. जबकि ये बॉक्स अभिरा लेकर आई होती है. वहीं अभिरा बारात का स्वागत करने वाली है. शादी के दौरान मेहर एक बड़ी चाल चलने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more