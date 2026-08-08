Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कबीर के षड्यंत्र का शिकार होगी मायरा, अरमान की अटकेगी सांस

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा और अरमान से मायरा दूर होने वाली है. वहीं दूसरी तरफ कबीर , मायरा को फंसाने के लिए एक नई चाल चलने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 August

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 August: राजन शाही इस समय सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 August) की कहानी के साथ खूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. यही वजह है कि कुछ समय पहले ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में लीप देखने को मिला था. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा कि कबीर की दादी अपने बेटों की क्लास लगाती है. कबीर की दादी ऐलान करती है कि वो पोद्दार्स को सबक सिखाकर ही दम लेगी. इसी बीच कबीर जयपुर फेस्ट में जो का ऐलान करता है. ये बात जानकर परिवार के लोग उसे बिजनेस जॉइन करने के लिए कहते हैं. वहीं दूसरी तरफ अरमान मायरा को लेकर परेशान हो जाता है. परिवार के लोग मायरा को विदा करते हैं, वहीं अरमान बेटी के जाते ही बेचैन हो जाता है. वहीं दूसरी तरफ मुक्ति भी अभिरा के सामने अपने कोच का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है, इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है.

दमानी ब्रदर्स पर का खौलेगा खून

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, टीवी पर दमानी परिवार की हरकतों के बारे में खूब बात होगी. ऐसा होते ही दोनों भाइयों का पारा हाई हो जाएगा. परिवार को पता चलेगा कि केस हारने की वजह से उनके हाथ से क्लाइंट जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कबीर जयपुर में मायरा से टकराने वाला है. मिलते ही दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे. इसी बीच दोनों को पता चलेगा कि यहां पर उन दोनों को साथ काम करना है.

अरमान होने वाला है परेशान

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अरमान और अभिरा दोनों परेशान होने वाले हैं. जयपुर पहुंचते ही मायरा अरमान से बात करना बंद कर देगी. वहीं मुक्ति भी अपनी परेशानियां खुद सुलझाने नकल जाएगी. बच्चों का ये हाल देखकर अरमान और अभिरा का दिमाग खराब होने वाला है.

कबीर खेलेगा एक नया खेल

कबीर को पता चलेगा कि मायरा उसी अरमान और अभिरा की बेटी है जिसकी वजह से उसका परिवार परेशान है. ऐसे में कबीर एक नया खेल खेलने वाला है. अरमान और अभिरा को सबक सिखाने के लिए कबीर मायरा को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाला है. पहले तो मायरा कबीर को नजरअंदाज करेगी. हालांकि समय के साथ मायरा कबीर को दिल दे बैठेगी. वहीं कबीर को भी पता नहीं चलेगा कि वो मायरा को पसंद करने लगा है. मायरा को बर्बाद करने के चक्कर में कबीर सबसे बड़ी गलती कर बैठेगा.