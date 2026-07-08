Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: लीप के बाद बदल जाएगा अभिरा और अरमान का रिश्ता, धोखा देगी किस्मत

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही लंबा लीप आने वाला है, बताया जा रहा है कि अरमान और अभिरा की जिंदगी लीप के बाद पूरी तरह से पलटने वाली है. दोनों एक बार फिर से अलग हो जाएंगे.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: लीप के बाद बदल जाएगा अभिरा और अरमान का रिश्ता

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 8 July: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अरमान की सर्जरी हो चुकी है. अरमान की तबियत ठीक करने में अभिरा अपनी जान देने में लगी हुई है. अभिरा पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी अरमान ठीक हो जाए. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अभिरा अरमान के लिए परिवार के लोग एक पार्टी का आयोजन करते हैं. इस दौरान अरमान काफी इमोशनल हो जाएगा. दूसरी तरफ संजय केस हार जाता है. ये बात जानकर संजय का दिमाग खराब हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक लंबा लीप आने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, संजय परिवार से पूछने की कोशिश करेगा कि उसके केस के पेपर्स किसे खराब किए. विद्या सबको बता देगी कि पेपर्स पर चाचीसा ने कॉफी गिरा दी थी.

अभिरा की बेइज्जती होते ही खौलेगा अरमान का खून

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, चाचीसा का नाम आते ही संजय उन पर भड़क जाएगा. चाचीसा भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी. वहीं संजय चाचीसा के अलावा अभिरा को भी जलील करेगा.अभिरा का नाम बीच में आते ही अरमान का पारा हाई हो जाएगा. अरमान संजय पर भड़क जाएगा. वो संजय को याद दिलाएगा कि अभिरा उसकी पत्नी है. अरमान के तेवर देखकर संजय चुप हो जाएगा. दूसरी तरफ, अभिरा अरमान को चुप रहने के लिए कह रही है. संजय को समझ आ जाएगा कि अगर गलती से अरमान ठीक हो गया तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा.

अभिरा की जिंदगी में आएगा लीप

अभिरा को इस दौरान एहसास होता है कि मनीशा की तबियत खराब है. ये बात जानकर अभिरा परेशान हो जाएगी. आपको बता दें कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में जल्द ही लीप आने वाला है, बताया जा रहा है कि लीप के बाद अभिरा और अरमान की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है. अरमान लीप के बाद अभिरा के करियर को संवारने लग जाएगा. वहीं दूसरी तरफ मनीशा की तबियत और ज्यादा बिगड़ जाएगी. परिवार पर आ रही एक के बाद एक मुसीबतों के चलते अभिरा अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगी. वहीं संजय अरमान को अपने बिजनेस क तरफ नहीं बढ़ने देगा. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…