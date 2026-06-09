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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सिर पर कफन बांधकर निकलेगी अभिरा, अब किसकी आने वाली है शामत?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान एक बार फिर से अपने परिवार के खिलाफ खड़े होने वाले है. इस बार मायरा की वजह से वो ऐसा करेंगे.

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By: Shivani Duksh | Published: June 9, 2026 9:01 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सिर पर कफन बांधकर निकलेगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अभिरा अरमान की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं. अभिरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अरमान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने वाली है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, बुआ सा दिशा को सपोर्ट करने के चक्कर में कावेरी गलती कर देती है. कावेरी का सपोर्ट मिलते ही बुआ सा अरमान और अभिरा को घर से जाने के लिए कहती है. ये बात सुनकर अरमान और अभिरा को सदमा लग जाता है. कोई भी अरमान और अभिरा को सपोर्ट नहीं करता है. ऐसे में अरमान और अभिरा घर छोड़ने का फैसला करते हैं. इसी बीच अरमान और अभिरा की जिंदगी में एक और भूचाल आने वाला है.

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अरमान और अभिरा बहाएंगे आंसू

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अरमान और अभिरा दोनों बेटियों के साथ अभिरा के घर जाने वाले हैं. यहां पर अरमान और अभिरा बच्चों के साथ मिलकर सफाई करते हैं. इस दौरान अरमान खांसने लग जाता है. अभिरा अरमान को आराम करने के लिए कहती है. अभिरा अरमान को सहारा देने की कोशिश करेगी. इस दौरान अरमान और अभिरा के आंसू निकलने वाले हैं. रात में अरमान और अभिरा को साथ रहने का समय मिलने वाला है. इस दौरान अरमान अभिरा को बताएगा कि वो उसे कितना प्यार करता है.

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सिर पर कफन बांधकर निकलेगी अभिरा

जल्द ही अभिरा के हाथ ऋषभ के खिलाफ सबूत लगने वाला है. सबूत मिलते ही अभिरा सिर पर कफन बांधकर निकल जाएगी. अभिरा कोर्ट में ऋषभ को घसीटेगी. ऐसा होते ही बुआ सा का दिमाग खराब हो जाएगा. वहीं कावेरी को भी समझ नहीं आएगा कि अरमान और अभिरा क्या करना चाहते हैं.

अरमान की जाएगी याददाश्त

घर छोड़ते ही घर की जिम्मेदारी अरमान और अभिरा के सिर पर जा पड़ेगी. अपनी लड़कियों के साथ मस्ती करते समय अचानक ही अरमान को चक्कर आएंगे. होश संभालते ही अरमान अभिरा को पहचानने से इनकार कर देगा. अरमान की याददाश्त जाते ही अभिरा घबरा जाएगी. यहां मायरा और मुक्ति को भी पता चलेगा कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर हुआ है. अरमान की हालत देखकर मायरा और मुक्ति टूटकर बिखरने वाली हैं. वहीं अभिरा का पूरा ध्यान केस से हटकर अरमान पर चला जाएगा. अरमान को बचाने के लिए अभिरा पूरी दुनिया से लड़ जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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