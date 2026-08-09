Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपनी मौत से सामना करेगा कबीर, मायरा बनेगी सेवियर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा और अरमान को कृष की शादी के बारे में पता चलेगा. दूसरी तरफ कबीर की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 August) की कहानी में दमानीज और पोद्दार परिवार के बीच दुश्मनी की एक नई शुरुआत हो चुकी है. वहीं किस्मत ने एक बार फिर से मायरा और कबीर की मुलाकात करवा दी है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, मायरा के जाते ही अरमान बौखला जाता है. वो बार-बार फोन करके मायरा के हालचाल लेता है. दूसरी तरफ अभिरा मुक्ति से बात करती है. इस दौरान अरमान और अभिरा को समझ आता है कि उनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं और अपनी परेशानियों को खुद हैंडल कर सकती हैं. वहीं मायरा और कबीर को साथ काम करना पड़ जाता है. मिलते ही मायरा और कबीर लड़ना शुरू कर देते हैं. इसी बीच मायरा और कबीर की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आने वाल है

दमानी ब्रदर्स की वजह से बदनाम होंगे अभिरा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा और अरमान को पता चलेगा कि मीडिया में उनके बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं. मीडिया भी हाथ धोकर अभिरा के पीछे पड़ जाएगी. ये बात कबीर के पिता को पता चलेगी. वो अपने भाई से पूछेगा कि अभिरा और अरमान को लेकर उन्होंने क्या चाल चली है. सच्चाई जानकर कबीर का पिता अपने भाई को अभिरा और अरमान से दूर रहने के लिए दावा करेगा. कबीर का पिता कहेगा कि वो अपने तरीके से अभिरा और अरमान से निपटेगा.

घर छोड़कर भागेगा अरमान

अभिरा को पता चलेगा कि अचानक ही अरमान घर से गायब हो गया है. अभिरा फोन करके अरमान की डांट लगाएगी. इस दौरान अभिरा को पता चलेगा कि अरमान मायरा के पास जा रहा है. रास्ते में अरमान बार बार मायरा को फोन करेगा. अभिरा और अरमान को मायरा जयपुर में बहुत मिस करने वाली है. इस दौरान मायरा और कबीर फोटोग्राफी करेंगे. इसी बीच मायरा और कबीर का झगड़ा हो जाएगा. मायरा के सामने कबीर गुंड़ों से लड़ना शुरू कर देगा.

कबीर की जान बचाएगी मायरा

इस दौरान कुछ लड़के कबीर पर हमला कर देंगे. इन लड़कों से मार खाते कबीर को देखकर मायरा खबरा जाएगी, इसी बीच अरमान उसे फोन करेगा. मायरा को चीखते देखकर अरमान घबरा जाएगा. दूसरी तरफ मायरा अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देगी. वीडियो बनते देखकर सारे गुंडे़ भाग जाएंगे. अरमान भी सही समय पर मायरा के पास पहुंच जाएगा. इस दौरान दमानी परिवार के लोग अरमान पर आरोप लगाएंगे कि उसकेकहने पर कबीर पर हमला हुआ है.