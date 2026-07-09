Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सड़क पर आते ही कावेरी के पैरों पड़ेगा संजय, अभिरा पर टूटेगा दुखों का पहाड़

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही संजय के झूठ की पोल खुलने वाली है. ऐसा होते हाँ पोद्दार परिवार में बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है. संजय कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से अभिरा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

अभिरा पर टूटेगा दुखों का पहाड़

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 July: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अरमान और अरमान की परिवार में वापसी हो चुकी है. हालांकि अब भी संजय अरमान के परिवार को अपनाने के लिए राजी नहीं है. संजय की इन्हीं हरकतों की वजह से समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, संजय केस हार जाता है. अपनी हार का ठीकरा संजय चाचीसा के सिर पर फोड़ता है. इस दौरान परिवार के लोगों को पता चलता है कि चाची बीमार है. अभिरा को भी शक हो जाता है कि संजय कुछ तो गड़बड़ कर रहा है. दूसरी तरफ अरमान अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला करता है. अरमान का ये फैसला संजय पर भारी पड़ने वाला है. जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है.

संजय के हाथ से निकलेंगे क्लाइंट्स

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा संजय की चोरी पकड़ लेगी. अभिरा दावा करेगी कि संजय ने ही अपनी हार की वजह छिपाने के लिए फाइल को छिपाया था. ये बात जानकर संजय परेशान हो जाएगा. वो अभिरा को सच नहीं बताएगी. इसी बीच संजय को पता चलेगा कि एक-एक करके उसके सारे क्लाइंट्स हाथ से निकल रहे हैं. ऐसा होते ही संजय बुरी तरह से बौखला जाएगा. संजय दावा करेगा कि वो हर हालत में अपने बिजनेस को बचाएगा. संजय मदद मांगने के लिए कावेरी के पास जाने वाला है.

अरमान और अभिरा की बढ़ेंगी मुश्किलें

कावेरी संजय की मदद करने से मना कर देगी. हालांकि बाद में मीटिंग में जाने के लिए राजी हो जाएगी. यहां पर संजय देखेगा कि अरमान और अभिरा पहले से ही वहां पर मौजूद हैं. अरमान और अभिरा को देखकर संजय का पारा हाई होने वाला है. संजय के हाथ से एक-एक करके सारे क्लाइंट जाने लगेंगे. सबको अरमान और अभिरा का काम पसंद आएगा. ऐसे में संजय फिर से कावेरी के आगे मदद की भीख मांगेगा. इस बार तो लोग कावेरी की भी नहीं सुनने वाले हैं. संजय अपने ही घर में अकेला पड़ जाएगा. वहीं अरमान और अभिरा सबके सामने संजय को तेवर दिखाएंगे. ऐसा करके अरमान और अभिरा मुसीबत में पड़ने वाले हैं. संजय हाथ धोकर अरमान और अभिरा के पीछे पड़ने वाला है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…