Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: होली पार्टी में अभिरा की इज्जत उतरने से बचाएगा अरमान, विद्या और मेहर का देख खौलेगा खून

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होगा. मेहर मित्तल की होली पार्टी में अभिरा पहुंच जाएगी. अभिरा अरमान और मेहर को खूब सुनाएगी. इस वजह से पार्टी में काफी सारा ड्रामा हो जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. होली के मौके पर मेहर अपनी चाल चल चुकी है. मेहर अभिरा के मोहल्ला का पानी बंद करवा देगी, लेकिन इस बात की भनक अरमान को नहीं लगने देगी और अब अभिरा की बारी आएगी जवाब देने की... अपकमिंग एपिसोड में अभिरा मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी. अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मायरा मेहर की होली पार्टी के लिए तैयार होती है और मुक्ति शांत रहती है और तब मायरा को पता चलता है कि मुक्ति की मां होली नहीं खेलती और इसी वजह से मायरा मुक्ति को मेहर की होली पार्टी में चलने के लिए मना लेती है.

मेहर की होली पार्टी में तमाशा करेगी अभिरा

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा खुद को गैराज में बंद करती है और बाहर मोहल्ले के सभी होली खेलने आते हैं. तभी अभिरा को पता चलता है कि मेहर मित्तल ने मोहल्ले का पानी बंद करवा दिया. इतना ही नहीं, ब्लैक का सारा पानी भी मेहर ने अपनी होली पार्टी में मंगवा लिया. ये सुनकर अभिरा भड़क जाती है और सबको लेकर मेहर मित्तल की पार्टी में पहुंच जाती है. अभिरा को वहां देखकर पूरा पोद्दार परिवार हैरान रह जाता है. सब आठ साल बाद अभिरा को देखते हैं और वह आते ही मेहर से उलझ जाती है और अरमान को भी जमकर सुनाती है. इसके बाद अभिरा मेहर की पार्टी में खूब ड्रामा करती है, जिसमें नाच गाना भी शामिल है. मोहल्ले के लोग पार्टी में आए मेहमानों को तंग करते हैं. ये देखकर मेहर का खून खोलता है, लेकिन मिस्टर मित्तल उसकी कोई मदद नहीं करते.

अभिरा को पीछे से हग करेगा अरमान

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि मेहर अभिरा को रोकने के लिए पुलिस की धमकी देती है लेकिन अभिरा तब भी शांत नहीं होती और मेहरा पर बल्टी से पानी फेंक देती है. तब फिर से अरमान बीच में आता है लेकिन अभिरा शांत नहीं होती. इस पूरे ड्रामे के बीच, मायरा भी मुक्ति के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है. पार्टी में तमाशा करते हुए अभिरा की ड्रेस फट जाती है और जैसे ही अरमान ये देखता है तो वह अभिरा को हग कर लेता है. इसके बाद मनीषा चाची अभिरा की मदद करती है और तभी मायरा मुक्ति के साथ पार्टी में पहुंच जाती है. मोहल्ले के लोग भी अरमान से बात करके वापिस लौट जाते हैं. कमरे में चाची अभिरा से मूुव ऑन होने के लिए कहती है, लेकिन अभिरा उन्हें जवाब दे देती है.

