Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या की हरकतों का पर्दाफाश करेगी अभिरा, मां की सच्चाई जान टूट जाएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब सारा ड्रामा हो रहा है. वाणी को विद्या पसंद नहीं कर रही है लेकिन अभिरा वाणी को ढूंढकर घर लाएगी और फिर विद्या का सच सबको बताएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान पर वाणी की जिम्मेदारी आ गई है और इसी जगह से दोनों के बीच परेशानियां आ रही हैं. अब आने वाले एपिसोड में विद्या और अभिरा का सामना सामना होगा. बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि विद्या की बातें सुनकर वाणी घर छोड़कर चली जाती है लेकिन इस वजह से उसकी और अभिरा की जान खतरे में पड़ जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपीसोड में क्या क्या होगा.

वाणी की जान बचाएगी अभिरा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में दिखाया जाएगा कि अभिरा के स्कूल से जाते ही मायरा अरमान को फोन करती है और उसे अभिरा के जाने की बात बताती है. इसी दौरान अभिरा भी अरमान को फोन करती है लेकिन वह गुस्से में अभिरा को सुनाकर फोन काट देता है. दूसरी तरफ वाणी पोद्दार हाउस छोड़ते ही दर दर भटकती है और तभी एक आदमी उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने की बात करता है और तभी अभिरा मेहर अलग अलग कोने से उसे देख लेती है. मेहर उसे सीधा कार से टक्कर मारने की कोशिश करती है लेकिन अभिरा उसे बचा लेती है. इसी बीच अरमान मायरा को समझाता है कि वह अपनी मां के लिए जेल्स नहीं हो सकती. इसके बाद मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अरमान को पेट दर्द का सच बता देती है.

विद्या का सामना करेगी अभिरा

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा वाणी के पास बहुत सारा कैश देख लेती है और फिर वाणी उसे बताती है कि वह अनाथ आश्रम जा रही है. हालांकि अभिरा उसे घर के आती है उसे फिर विद्या से सवाल करती है लेकिन विद्या उसे अकड़ दिखाकर हर सवाल का जवाब अरमान को देने की बात कहकर चली जाती है. इसके बाद विद्या अरमान को सब सच बता देती है और अरमान भी इस बारे में अभिरा से बात करता है. वह दोनों अपनी स्पेशल जगह पर जाते हैं. इसी बीच अबीर और कियारा घर खाने पर आते हैं और तब अबीर, कियारा और उसकी मां मनीषा को चाची सुरेखा का मजाक उड़ाते सुन लेता है और कियारा को सबके सामने सुनता है.

अरमान और अभिरा होंगे इमोशनल

शो की आगे दिखाया जाएगा कि कियारा को दादी सा काफी समझाती है और सुए ससुराल के लिए सीरियस होने के लिए कहती है. वह मनीषा को भी उसकी गलती समझाती है और इसी बीच अरमान भी अभिरा से शांति से बात करता है. इसी वजह से अभिरा काफी इमोशनल हो जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

