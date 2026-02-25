ENG हिन्दी
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की धमकी का मुंहतोड़ जवाब देगी अभिरा, पोद्दार हाउस में अचानक आएगा तूफान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा अब अरमान को मुंहतोड़ जवाब देगी. वह उसकी धमकी पर काफी कुछ कहेगी.

By: Kavita  |  Published: February 25, 2026 8:56 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान के बीच अब नई जंग शुरू हो गई है. अरमान और अभिरा 8 साल बाद मिल गए हैं और दोनों के बीच जबरदस्त टशन देखने के लिए मिला. बीते एपिसोड में अरमान अभिरा को धमकी देता है कि वह सबको उखाड़ फेंकने की धमकी देता है और इसके बाद अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिरा रेस्टोरेंट में काफी टेंशन में आ जाती है और तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है, जो पहले अभिरा को धमकी देता है. वह अभिरा को फ्री में एडवाइज देता है लेकिन अभिरा गुस्से में आकर उसके मुंह पर वाइन फेंक देता है.

अरमान को मुंहतोड़ जवाब देगी अभिरा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा अरमान को जवाब देती है. वह अरमान को साफ शब्दों में बोलती है कि अब वह उन दोनों के बीच राउंड 2 शुरू कर रही है और इसमें वह उसे करारा जवाब जरूर देगी. दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में सभी लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने बाहर जाने की तैयारी करते हैं. मनीषा सभी के लिए तोहफा लेकर आती है और तब विद्या आकर तमाशा करने लगती है. वह सबको वैलेंटाइन डे मनाने के लिए मना करती है, लेकिन संजय, मनीषा और तान्या उसकी बात नहीं मानती. इसी वजह से विद्या भड़कती है और कावेरी पोद्दार को बीच में आने के लिए कहती है लेकिन कावेरी भी सभी को वैलेंटाइन डे को मनाने के लिए कहती है.

शराब के नशे में धुत होगा अरमान

इसके बाद शो में दिखाया जाएगा कि जैसे ही सभी लोग जाने लगते हैं तो वहां पर अरमान आ जाता है और खूब गुस्सा करता है. वह अभिरा से हुई मुलाकात का गुस्सा फूलों पर निकालता है और सारे फूल तोड़ देता है. वह सबके हाथ से गिफ्ट लेकर भी तोड़ देता है. विद्या उसे शांत करवाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं होता और तब कावेरी पोद्दार आगे आती है और उसे खूब सुनाती है. वह उसे खुदगर्ज का टैग देती है और तब अरमान शांत होता है. वह सबको बाहर पार्टी करने भेज देती है और फिर तभी मेहर का फोन आता है और अरमान विद्या को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है. ऑफिस जाकर अरमान खूब शराब पीता है और तभी मेहर को उसके झगड़े के बारे में पता चलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
