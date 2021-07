Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: सीरत के सामने दम तोड़ देगा रणवीर, हिल जाएगी कार्तिक की दुनिया

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert 16 July 2021 Episode No 317: शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और मोहसिन खान (Mohsin Khan) स्टारर टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में जल्द ही नया ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक इस सीरियल की कहानी लव ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूम रही थी। जल्द ही इस शो के दर्शकों को बड़ा झटका लगेगा। मेकर्स इन दिनों सीरियल की कहानी को मोड़ देने में लगे हुए हैं। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि रणवीर कार्तिक को अपनी बीमारी का सच बता देता है। इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में तो कार्तिक को और भी बड़ा झटका लगने वाला है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या चलेगी गंदी चाल, Imlie में 2 नई एंट्री से मचेगा बवाल

रणवीर (Karan Kundrra) कार्तिक से गुजारिश करेगा कि वो सीरत (Shivangi Joshi) को फिर से अपना ले। ये सुनकर कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तभी रणवीर कार्तिक को वो ऑडियो टेप सुनाएगा, जिसमें सीरत खुद कह रही है कि वो कार्तिक से प्यार करती है। ऑडियो टेप सुनकर कार्तिक के होश उड़ जाएंगे। आने वाले दिनों में रणवीर की हालत खराब होती चली जाएगी। कार्तिक और सीरत उसे चाहकर भी नहीं रणवीर को नहीं बचा पाएंगे।

View this post on Instagram A post shared by kaira? (@_kairamoments._)

असमंजस में पड़ेगा कार्तिक

मरने से पहले रणवीर कार्तिक से कुछ ऐसा मांग लेगा कि उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। रणवीर कार्तिक से कहेगा कि उसके मरने के बाद वो सीरत की जिम्मेदारी संभाल ले। कार्तिक के पास सीरत के पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। Also Read - इन 10 टीवी शोज में दिखाए गए थे बोल्ड सीन, पार की गई थी सारी हदें

दम तोड़ देगा रणवीर

रणवीर कार्तिक और सीरत के सामने ही दम तोड़ देगा। रणवीर को इस हालत में देखकर सीरत पूरी तरह से टूट जाएगी। इस दौरान कार्तिक उसे दोस्त की तरह कंधा देगा। रणवीर की मौत के बाद ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। फिलहाल के लिए कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? Also Read - शर्म-ओ-हया को ताक पर रखकर इन संस्कारी बहुओं ने टीवी शोज में लगा दी थी आग, 'बाथटब रोमांस' ने बटोरी थी खूब टीआरपी