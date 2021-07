Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: सीरत को कार्तिक की बाहों में धक्का देगा नरेन्द्र!! बेटे की शादी तोड़ने के लिए चलेगा घटिया चाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert 6th July 2021: स्टार प्लस (Star Plus) के सुपरहिट धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नरेन्द्र सीरत से चिढ़ता है। नरेन्द्र नहीं चाहता था कि सीरत उसके बेटे रणवीर की बहू बने लेकिन वो यह शादी रोक नहीं पाया। नरेन्द्र इस शादी के बाद से ही सीरत से बदला लेने की फिराक में हैं, जो उसे जल्द ही मिलने वाला है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या को लगेगा शॉक, Sasural Simar Ka 2 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

असल में कार्तिक सीरत की आंखों पर पट्टी बांधकर गोयनका हाउस लेकर आएगा। सीरत गोयनका हाउस की पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती लेकिन रणवीर के कहने पर वो पार्टी में आ जाएगी। पार्टी में पहुंचने के बाद सीरत के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसे परेशान देखकर कार्तिक उससे पार्टी से जाने को कहेगा लेकिन रणवीर मना कर देगा।

पार्टी के दौरान कार्तिक और सीरत घरवालों के साथ गेम खेलेगी। इसी दौरान नरेन्द्र सीरत को धक्का दे देगा। सीरत को बचाने के लिए कार्तिक उसे सहारा देगा और सीरत उसकी गोद में लटक जाएगी। इसी दौरान फोटोग्राफर सीरत और कार्तिक की तस्वीर खींच लेगा। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Moshin Khan और Karan Kundrra संग सेट पर दिखीं Shivangi Joshi, शो में आएगा नया ट्विस्ट

Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai एक्टर Rohan Mehra और Ariah Agarwal का हुआ ब्रेकअप? जानिए पूरा सच

नरेन्द्र इस तस्वीर के माध्यम से सीरत और रणवीर की शादी तोड़ने की प्लानिंग बनाएगा। नरेन्द्र फोटोग्राफर के द्वारा खींची गई तस्वीर को रणवीर के सामने इस तरह से पेश करेगा, जैसे कि कार्तिक-सीरत के बीच रोमांटिक रिश्ता है लेकिन वो उससे इसे छुपा रहे हैं।

अब देखना यह होगा कि रणवीर अपने पापा की बात पर भरोसा करेगा या फिर कार्तिक-सीरत की पवित्र दोस्ती पर? क्योंकि उसे नहीं पता है कि नरेन्द्र सीरत से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रणवीर को लगता है कि उसके पिता अपने घर की बर्बादी नहीं चाहेंगे लेकिन सच इससे कोसों दूर है।