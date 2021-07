Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: एक कमरे में लॉक होंगे कार्तिक और सीरत, रणवीर पूछेगा ये सवाल Sirat and Kartik will be locked in a room in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शिवांगी जोशी और मोहसिन खान स्टारर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अपकमिंग एपिसोड में खूब हंगामा होने वाला है।