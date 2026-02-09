ENG हिन्दी
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: क्यों मायरा से दूर होगा अरमान? मुक्ति के चक्कर में कर्जे के जाल में फसेंगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा देखने के लिए मिलेगा. अब मुक्ति और मायरा का एक ही स्कूल में एडमिशन हो जायेगा, जिससे अभिरा और अरमान की राहें फिर जुड़ जाएंगी. इस वजह से ही दोनों की लाइफ में नए हंगामे होंगे.

By: Kavita  |  Published: February 9, 2026 9:31 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान का 8 साल बाद आमना सामना होने वाला है. अभिरा की बेटी मुक्ति को उसके ड्रीम स्कूल में एडमिशन मिल गया है और अब अभिरा स्कूल फीस की टेंशन लेती नजर आएगी. अपकमिंग एपीसोड में दिखाया जाएगा कि अरमान से मिलने मेहर आती है और वह मायरा के एडमिशन के लिए बात करती है. वह मायरा का एडमिशन बेस्ट स्कूल में करवाती है और ये जानकर अरमान काफी खुश हो जाता है. दूसरी तरफ अभिरा मुक्ति की स्कूल फीस और खर्चों का हिसाब लगाती है जो साल का 7.50 लाख रुपए के आस पास बैठता है और ये सुनकर जानकी काकी के होश उड़ जाते हैं.

पैसों की किल्लत पर निकलेंगे अभिरा के आंसू

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आगे दिखाया जाएगा कि वहां पर मुक्ति का दोस्त आकर अभिरा की डायरी की फोटो क्लिक कर लेता है. दूसरी तरफ अरमाना घर पहुंचता है और वो विद्या को मायरा के नए स्कूल और हॉस्टल जाने की बात बताता है. विद्या इसके लिए मना करती है लेकिन अरमान नहीं मानता. इसके बाद अरमान अकेले में बहुत रोता है कि वह मायरा के बिना कैसे रहेगा. वहां अभिरा भी टेंशन में है कि वह कैसे पैसे जोड़ेगी और इसी वह से वह ब्याज पर पैसे लेने का फैसला करती है. इस मौके पर वह भगवान को याद दिलाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने हमेशा पैसों की किल्लत देखी है. वह अपनी और मुक्ति के पुराने दिनों को याद करती है.

तान्या पर फूटेगा संजय का गुस्सा, पोद्दार हाउस में होगा बवाल

शो में आगे दिखाया जाएगा कि मुक्ति भी स्कूल फीस जानकार हैरान रह जाती है और स्कूल ना जाने का फैसला लेती है. अगले दिन पोद्दार हाउस में सभी ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं और तभी कृष माधव से कहता है कि उसने अरमान को सुनाकर अच्छा नहीं किया और तभी तान्या अपनी राय देते हुए अरमान और कृष को गलत बता देती है. तब तान्या पर संजय और काजल भड़क पड़ती है क्योंकि तान्या ने कृष को अपनी कंपनी ने नौकरी नहीं दी बल्कि मनोज को 8 साल पहले जॉब ऑफर की. इस बहस में काजल दुखी होकर बोल देती है कि अरमान उसके बेटे कृष को अपने आगे पीछे नाचता है और फिर पर तान्या को अपने और कृष के रिश्ते पर कम न करने पर गुस्सा करती है.

अभिरा से झूठ बोलेगी मुक्ति

कहानी का ड्रामा यहां खत्म नहीं हो रहा. इसके बाद मायरा को सभी लोग होस्टल जाने की बात बताते हैं और मायरा को किसी तरह मना भी लेते हैं. अभिरा को भी काफी ज्यादा ब्याज पर पैसे मिलते हैं. मुक्ति भी स्कूल ना जाने के चक्कर में अभिरा से झूठ बोलती है और स्कूल से जुड़ी फेक न्यूज दिखाती है लेकिन अभिरा बीमा ध्यान दिए अपने कम में लग जाती है. अरमान भी मायरा की दोस्त के घर आ जाता है जहां वह नाइट पार्टी कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

