Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: नशे में धुत अरमान अभिरा के सामने बयां करेगा अपना दर्द, सुबह सुबह गैराज में होगा तमाशा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होगा. सीरियल में अभिरा और अरमान सुबह सुबह झगड़ेंगे और उन्हें विद्या देख लेगी.

By: Kavita  |  Published: February 27, 2026 10:23 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच टशनबाजी जारी है. मायरा और मुक्ति का रिश्ता भी ठीक हो रहा है. मुक्ति ने मायरा को फंसने से बचाया था. बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अरमान का एक्सीडेंट हो जाता है और तब अभिरा उसे अपने गैराज में जगह देती है और अब अपकमिंग एपिसोड में अरमान अभिरा के सामने अपना सारा दर्द बयां कर देगा. वह दर्द और नशे की हालत में अभिरा को देखकर कहेगा कि वह उसे याद नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी उसे वह याद आती है. अभिरा अरमान की बातें सुनकर रोने लग जाती है.

मुक्ति और मायरा में ठीक होगी दोस्ती

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान की बातें सुनकर अभिरा अंदर चली जाती है और तभी डॉक्टर आकर अरमान का इलाज करता है. दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति का सीन दिखाया जाता है और मुक्ति मायरा को बताती है कि कैसे उसे पीठ पीछे बाकी लड़कियां गॉसिप कर रही थी. पोद्दार हाउस में सभी लोग अरमान के लिए परेशान होते हैं और विद्या काफी ड्रामा करती है. तभी कृष एक फोन कॉल के बाद तान्या के जॉब ऑफर रिजेक्ट कर देता है. तब मनोज समझाने की कोशिश करता है लेकिन मनीषा मना कर देती है. इस वजह से ड्रामा होता है.

अभिरा के हाथ का खाना खाकर इमोशनल होगा अरमान

शो में आगे दिखाया जाएगा कि डॉक्टर अरमान को एक रात आराम के लिए कहता है. अरमान घर जाने की जिद्द करता है, लेकिन वह हिल भी नहीं पाता. अरमान वहां पर बैठा बैठा अभिरा को काम करते हुए देखता है. अभिरा का ध्यान भी सारा अरमान में होता है लेकिन वह ठीक से खिचड़ी भी नहीं बना पाती. अरमान भी पुरानी बातें याद करता है. तभी ड्राइवर अभिरा के हाथ की बनी खिचड़ी अरमान को खिलाता है, जिसे खाकर वो इमोशनल हो जाता है और फिर आराम करने लगता है. अभिरा वहीं पर रातभर काम करती है.

अभिरा को देख खौलेगा विद्या का खून

शो में दिखाया जाएगा कि अगली सुबह मुक्ति को नाश्ता और गर्म पानी सब कुछ मिलता है और ये सब मायरा करती है. ये देखकर मुक्ति हैरान रह जाती है. वहीं गैराज में अरमान भी उठ जाता है और गुस्से में लाल होता है. अरमान अभिरा को पैसे देता है और अभिरा भी अपने हक के पैसे लेकर बाकी बचे पैसे अरमान को दे देती है. इस दौरान दोनों के बीच बहस हो जाती है और तभी अभिरा वहां पहुंच जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

