Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अरमान मेहर मित्तल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. आइए आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताते हैं.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों काफी ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान पोद्दार हाउस और फर्म को बचाने में लगे हुए हैं. जुए की लत में आकर कृष फर्म को बेच चुका है और इसी वजह से अब अरमान मेहर मित्तल का केस लड़ रहा है, जिसमें मेहर पर मर्डर का आरोप है. बीते एपिसोड में अरमान सुनवाई के लिए तैयार होता है और अब लेटेस्ट एपिसोड में अभिरा और अरमान दोनों ही सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंच जाएंगे. यहां पर मेहर मित्तल भी होगी और अरमान उसे बचाने के लिए अपनी दलीलें देता हुआ नजर आएगा.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा नया तमाशा

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिरा अरमान से मिलने के लिए ऑफिस आती है और उसे मायरा की तरफ से भेजा हुआ दही चीनी खिलाती है, तभी कैबिन में मेहर मित्तल और उसके पापा आ जाते हैं. ये चीज देखकर अरमान खड़ा हो जाता है. इस मौके पर पहले तो अभिरा मेहर को अपना दुपट्टा देती है क्योंकि उसे लगता है कि कोर्ट को मेहर के कपड़ों से आपत्ति होगी. इसके बाद अरमान मेहर से सुनवाई से पहले आखिरी बार बात करता है और फिर सभी लोग कोर्ट के लिए निकल जाते हैं. घर पर बैठकर संजय भी कोर्ट पर नजर रखता है और कृष भी जुए के अड्डे पर नशे में धुत होकर केस पर नजर रखता है. इसके बाद दिखाया जाएगा कि कृष अपनी पत्नी तान्या को फोन करता है और बताता है कि वह उसे अपने परिवार से दूर लेकर जाएगा. ये सुनकर तान्या टेंशन में आ जाएगा.

मेहर के लिए क्या बोलेगा अरमान?

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान कोर्ट पहुंच जाता है और फिर सुनवाई शुरू होती है. अरमान मेहर के पक्ष में अपनी बातें रखता है और डिफेंस वकील भी तगड़ी तैयारी के साथ आता है. इतना ही नहीं, डिफेंस वकील ये साबित करने में जुट जाता है कि मेहर को एंगर इशू है और इसी गुस्से में आकर मेहर ने अपने ड्राइवर का मर्डर किया है. अरमान को ये बात सुनकर थोड़ी टेंशन होती है लेकिन वह कोर्ट में ऐसा माहौल बना देता है, जिससे डिफेंस वकील भी अरमान पर हमला कर देता है और इसी बात का फायदा अरमान उठाता है और साबित करता है कि हमला गुस्से में कोई भी कर सकता है लेकिन मेहर ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था.

