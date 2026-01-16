ENG हिन्दी
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: वानी का सच जान हिल जाएगी अरमान की दुनिया, खुदकुशी की करेगा कोशिश; क्या करेगी अभिरा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान के बीच भयंकर कलेश होने वाला है और फिर अरमान बड़ा कदम उठाएगा.

By: Kavita  |  Published: January 16, 2026 8:31 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा तमाशा देखने के लिए मिल रहा है. अभिरा और अऱमान की जिंदगी में मेहर की एंट्री हो चुकी है और मेहर की नजर भी अरमान पर पड़ गई है. बीते एपिसोड में दिखाया गया था कि वानी का सच अरमान के सामने आ जाता है. मेहरा और बाकी सब अभिरा के मैजिक शो में वानी को देख लेते हैं और फिर खूब तमाशा होता है. तब अरमान को वानी का सच पता चलता है. इस मौके पर अरमान ढेर सारे सवालों के बीच भी अभिरा का साथ देता है लेकिन यहां तमाशा खत्म नहीं हुआ. अपकमिंग एपिसोड में अभिरा और अरमान के बीच बड़ा कलेश होगा. आइए आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताते हैं.

अभिरा और अरमान के बीच होगा कलेश

टीवी सीरियस ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान और अभिरा कमरे में वानी को लेकर बात करते हैं. तब अरमान उसे झूठ बोलने पर काफी कुछ सुनाता है और तब गुस्से में आकर अभिरा वानी का सच बता देती है. वह अरमान को बताती है कि वानी के पिता रजत ने मेहर के साथ जबरदस्ती नहीं की थी और ये सच जानकर अरमान हैरान रह जाता है और वहीं पर गिर जाता है. अभिरा अरमान को संभालने की कोशिश करती है और बताती है कि कैसे मित्तल के झूठ के जाल में वह बुरी तरह फंस गया है. इस मौके पर दादी सा कमरे में आती है और अरमान को सही बताकर अभिरा से बहस करती है, लेकिन अभिरा उनके भी हर सवाल का जवाब देती है.

क्या खुदकुशी की कोशिश करेगा अरमान?

शो में आगे दिखाया जाएगा कि पूरा परिवार मिलकर अरमान को संभालने की कोशिश करता है. दूसरी तरफ मेहर अपने पिता के हाथ में पट्टी बांधते हुए बोलती है कि अगर वह जेल गई तो अभिरा और वानी को मारकर जेल जाएगी. इन सबके बीच तान्या का गुस्सा कृष पर निकलेगा. वह कृष को सुनाएगी कि अगर उसे वानी का सच पता भी था तो उसने अरमान को सब सच क्यों बताया? इस पूरे ड्रामे के बीच अरमान खुद को बाथरूम में बंध कर लेता है. वहां पर अभिरा उससे बात करने जाती है लेकिन वह किसी से बात नहीं करता. अरमान बार बार बोलता है कि वह वानी के परिवार का दोषी नहीं हो सकता. इतना ही नहीं, वह खुद को शांत करने के लिए बाथटब के अंदर पानी भरकर लेट जाता है. वहीं, अभिरा सब कुछ बिखरा हुआ देखकर ज्यादा परेशान हो जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
