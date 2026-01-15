ENG हिन्दी
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मायरा की बर्थडे पार्टी में तमाशा... अरमान के सामने आएगा सच, बाप का खून निकालेगी मेहर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान के बीच टेंशन आएगी. ये टेंशन कृष और मेहर की वजह से होगी.

By: Kavita  |  Published: January 15, 2026 10:41 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा तमाशा देखने के लिए मिल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान की जिंदगी में मेहर नाम का ग्रहण आ चुका है, जो इन दोनों के बीच परेशानियां खड़ी करने वाली हैं. मेहर अरमान को पाना चाहती है और इसी वजह से वह मायरा के बर्थडे पर एक शानदार केक लेकर आती है, लेकिन सभी लोग अभिरा के हाथों से बना हुआ केक ही खाते हैं. दूसरी तरफ अब वानी का सच भी सबके सामने आने वाला है. मायरा की बर्थडे पार्टी में कृष की एक चाल से वानी और अभिरा का सच सबके सामने आ जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है.

वानी को देख लेगी मेहर

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा वानी को पार्टी से निकालकर रूम में बैठा देती है और अरमान वानी को केक खिलाने के लिए ढूंढता है. तब अभिरा उसे झूठ बोलती है कि वानी को भीड़ में परेशानी हो रही थी. इसके बाद कियारा की वजह से सुरेखा और मनीषा के बीच नोक-झोक हो जाती है और आगे दिखाया जाएगा कि वानी को कमरे में अकेले डर लगता है तभी वहां पर कृष आकर चुपके से एक स्पिच बोर्ड की तार काट देता है और वानी डर से नीचे आ जाती है. आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा पार्टी में मैजिक शो शुरू कर देती है. अभिरा हाथ की सफाई दिखाती है और मायरा को खुश करती है. ये सब देखकर सभी लोग खुश होते हैं. इस दौरान वानी भी वहीं आ जाती है और मेहर वानी को देख लेती है, लेकिन अपने पापा के कहने पर मेहर मान लेती है कि उसे गलतफहमी हुई है.

अरमान के सामने आएगा मेहर का सच

इसके बाद अभिरा के मैजिक शो में एक डब्बे की एंट्री होती है, जिसमें कृष पहले ही अपनी चाल से वानी को बैठा देता है और जैसे ही मैजिक शो में डब्बा खुलता है तो वानी उसमें से निकलती है. ये देखकर अभिरा के साथ साथ विद्या भी हैरान रह जाती है और मेहर का खून खौल जाता है. इसके बाद मिस्टर मित्तल सीधा अरमान से सवाल करता है कि उसने कैसे दुश्मन से हाथ मिला लिया. विद्या बातों को संभालने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर मित्तल शांत नहीं रहते. इसके बाद मेहर खुलासा करती है कि वानी उसी रजत की बेटी है, जिसकी मौत हुई है. ये सुनकर अरमान हैरान रह जाता है.

वानी पर हमला करेगी मेहर

अरमान अभिरा से सवाल करता है तो अभिरा कुछ बोल नहीं पाती. इसके बाद अभिरा अरमान को सब सच बताने का फैसला लेती है, लेकिन मिस्टर मित्तल इस मौके पर भी आग में घी डालता है और फिर वह अरमान को सुनाकर चला जाता है. इस मौके पर मेहर वानी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर मित्तल अपनी बेटी को रोक लेता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
