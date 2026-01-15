Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान के बीच टेंशन आएगी. ये टेंशन कृष और मेहर की वजह से होगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा तमाशा देखने के लिए मिल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान की जिंदगी में मेहर नाम का ग्रहण आ चुका है, जो इन दोनों के बीच परेशानियां खड़ी करने वाली हैं. मेहर अरमान को पाना चाहती है और इसी वजह से वह मायरा के बर्थडे पर एक शानदार केक लेकर आती है, लेकिन सभी लोग अभिरा के हाथों से बना हुआ केक ही खाते हैं. दूसरी तरफ अब वानी का सच भी सबके सामने आने वाला है. मायरा की बर्थडे पार्टी में कृष की एक चाल से वानी और अभिरा का सच सबके सामने आ जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है.

वानी को देख लेगी मेहर

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा वानी को पार्टी से निकालकर रूम में बैठा देती है और अरमान वानी को केक खिलाने के लिए ढूंढता है. तब अभिरा उसे झूठ बोलती है कि वानी को भीड़ में परेशानी हो रही थी. इसके बाद कियारा की वजह से सुरेखा और मनीषा के बीच नोक-झोक हो जाती है और आगे दिखाया जाएगा कि वानी को कमरे में अकेले डर लगता है तभी वहां पर कृष आकर चुपके से एक स्पिच बोर्ड की तार काट देता है और वानी डर से नीचे आ जाती है. आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा पार्टी में मैजिक शो शुरू कर देती है. अभिरा हाथ की सफाई दिखाती है और मायरा को खुश करती है. ये सब देखकर सभी लोग खुश होते हैं. इस दौरान वानी भी वहीं आ जाती है और मेहर वानी को देख लेती है, लेकिन अपने पापा के कहने पर मेहर मान लेती है कि उसे गलतफहमी हुई है.

अरमान के सामने आएगा मेहर का सच

इसके बाद अभिरा के मैजिक शो में एक डब्बे की एंट्री होती है, जिसमें कृष पहले ही अपनी चाल से वानी को बैठा देता है और जैसे ही मैजिक शो में डब्बा खुलता है तो वानी उसमें से निकलती है. ये देखकर अभिरा के साथ साथ विद्या भी हैरान रह जाती है और मेहर का खून खौल जाता है. इसके बाद मिस्टर मित्तल सीधा अरमान से सवाल करता है कि उसने कैसे दुश्मन से हाथ मिला लिया. विद्या बातों को संभालने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर मित्तल शांत नहीं रहते. इसके बाद मेहर खुलासा करती है कि वानी उसी रजत की बेटी है, जिसकी मौत हुई है. ये सुनकर अरमान हैरान रह जाता है.

वानी पर हमला करेगी मेहर

अरमान अभिरा से सवाल करता है तो अभिरा कुछ बोल नहीं पाती. इसके बाद अभिरा अरमान को सब सच बताने का फैसला लेती है, लेकिन मिस्टर मित्तल इस मौके पर भी आग में घी डालता है और फिर वह अरमान को सुनाकर चला जाता है. इस मौके पर मेहर वानी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर मित्तल अपनी बेटी को रोक लेता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

