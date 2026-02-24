Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभिरा के मिलने का समय आ गया है. 8 साल बाद दोनों मिलेंगे और धमाका होगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान 8 साल से दूर है लेकिन अब दोनों के मिलने का समय आ गया है. अपकमिंग एपिसोड में अरमान और अभिरा का आमना-सामना होगा. एपिसोड की शुरुआत अभिरा के गैराज से होगी, जहां पर अभिरा बहुत सारा काम होने की वजह से बिल्डर (अरमान) के साथ मीटिंग के लिए लेट हो जाती है. वो गैराज में अकेली होती है और एक-एक करके सभी कार को ठीक करने में लग जाती है. दूसरी तरफ अरमान मीटिंग की लोकेशन देखकर भड़क जाता है. रेस्टोरेंट में वैलेंटाइन डे की सजावट होती है, जिस वजह से वह अपने एम्प्लॉई को खूब सुनाता है. वह अभिरा का वेट करता है, जो मोहल्ले की लीडर के तौर पर अरमान से मिलने वाली है.

8 साल बाद होगा अरमान और अभिरा का आमना सामना

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आगे दिखाया जाएगा कि तान्या कृष के साथ क्वालिटी टाइम बिताती है और उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है. पहले तो कृष मना करता है लेकिन फिर वह मान जाता है और अरमान से परमीशन लेने के लिए समय मांगता है. इसके बाद खुलासा होता है कि कृष अच्छे होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है. इस बार उसका प्लान कुछ और है. इसके बाद दिखाया जाएगा कि अभिरा सारा काम खत्म करके रेस्टोरेंट पहुंच जाता है. वह पहले अरमान और अभिरा एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही अभिरा पूल में गिरने वाली होती है, तो अरमान उसे बचा लेता है और फिर अचानक ही दोनों पूल में गिर जाते हैं. तभी दोनों को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और अरमान अभिरा गुस्से में पूल से बाहर आते हैं. इसके बाद मीटिंग शुरू होती है.

मुक्ति को समझाएगी मायरा

शो में दिखाया जाएगा कि अरमान ये जानकर हैरान रहता है कि अभिरा ही गैराज ओनर है और फिर मीटिंग में अभिरा अरमान के सामने अपनी मांग रखती है. इस सीन के बीच में ही मुक्ति और मायरा का सीन आता है और हॉस्टल में दोनों की फ्रेंड्स पार्टी की बात करते हैं, जिसमें मुक्ति जाने से मना कर देती है. मायरा उसे फोर्स करती है, लेकिन मुक्ति भड़क जाती है और उसे बताती है कि कैसे उसकी मां (अभिरा) ने कर्जा लेकर उसे स्कूल भेजा है और वह पढ़कर अच्छी नौकरी करना चाहती है ताकि लोन उतार सके. तब मायरा उसे समझाती है कि उसकी मां ने उसे पढ़ाई के साथ दोस्त और यादें बनाने भी भेजा है.

अभिरा को बर्बाद करने की कसम खाएगा अरमान

इसके बाद शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा की मांगे सुनकर अरमान कुछ जवाब नहीं देता. इस वजह से अभिरा गुस्से में आकर मीटिंग को टाइम वेस्ट बोल देती है और फिर अरमान अपने एम्प्लॉई भेज देता है. इसके बाद वह अभिरा को जमीन छीन लेने की धमकी देता है. इस वजह से अभिरा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर होता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

