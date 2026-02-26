Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: नशे में धुत होगा अरमान, परेशान होगी अभिरा; हॉस्टल में शराब पीएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा के सामने ही अरमान का एक्सीडेंट होगा. आइए आपको बताते हैं कि शो में क्या क्या होने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. अभिरा और अरमान का आमना सामना हो गया है और दोनों मिलते ही लड़ने भी लगे. अरमान ने अभिरा और उसके मोहल्ले को बर्बाद कर देनी की कसम खाई है. वह अभिरा से वो जगह छीन लेने की बात करता है तो अभिरा भी उसे मुंहतोड़ जवाब देती है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में नया हंगामा होगा. अभिरा गहरी सोच में डूबी हुई होगी. वह बार बार सोचेगी कि वह कब तक मायरा से मुक्ति की असलीयत छुपा सकती है. अब तो दोनों एक ही स्कूल में है और अरमान नशे में धूत होगा.

मायरा को शराब पिलाएगी लड़कियां

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान नशे में धुत होता है और तब ड्राइवर उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन वह घर में नहीं जाता. दूसरी तरफ मायरा अपनी गर्ल गैंग के साथ हॉस्टल में पार्टी करती है और तभी उसे पता चलता है कि पार्टी में लड़कियां शराब पी रही है और वह भड़क जाती है. वह पार्टी से जाने की बात करती है और तभी वॉर्डन आ जाती है. इस मौके पर लड़कियां शराब लाने में मायरा का नाम ले लेती है, लेकिन तभी मायरा वहां से छुपकर निकल जाती है. उसे मुक्ति वहां से निकालती है.

मुश्किल में फंसेंगी मायरा

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान को री-स्टार्ट गैराज का पता मिल जाता है और वह वहां जाने की बात करती है. इसके बाद हॉस्टल का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर लड़कियां वॉर्डन के साथ मुक्ति के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां मायरा सोने का नाटक करती है और मुक्ति उसे बचा लेती है. वह वॉर्डन को यकीन दिला देती है कि मायरा पार्टी में नहीं थी. वह सो काफी देर से सो रही है और वॉर्डन भड़क बाकी लड़कियों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है. इसके बाद मायरा और मुक्ति के बीच चीजें ठीक होने लगती है.

अरमान का होगा एक्सीडेंट

कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान शराब के नशे में अभिरा के गैराज के बाहर पहुंच जाता है. अंदर अभिरा काम कर रही होती है और तभी सड़क पर अरमान का एक्सीडेंट हो जाता है और अभिरा उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है. वह भागकर अरमान के पास आती है और मजबूरन उसे गैराज में लेकर आती है. वह अरमान के लिए गैराज में जगह बनाती है, इस बीच, एक सीन मेहर का भी आएगा, जिसे अभिरा को बारे में पता चल जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

