Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अबीर की शादी में मायरा तक पहुंच जाएंगे किडनैपर, अभिरा की एक सेकंड में निकलेगी जान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होगा. सीरियल में दिखाया जाएगा कि कैसे अब मायरा तक किडनैपर पहुंच जाएंगे. कृष भी पोद्दार परिवार को सड़क पर लेकर आ जाएगा.

By: Kavita  |  Published: December 25, 2025 9:33 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान दोनों ही अबीर और कियारा की शादी में बिजी हैं और उनका पूरा परिवार भी अब इस शादी में शामिल हो गया है लेकिन कृष अपनी बहन की शादी छोड़कर सट्टेबाजों के चक्कर में लग गया है और इसका पता तान्या को भी चल गया है, लेकिन अब सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि कैसे तान्या की बातों के चक्कर में अरमान और अभिरा बेटी मायरा के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे. आइए आपको आने वाले एपिसोड के तमाशे के बारे में बताते हैं.

अभिरा और अरमान को होगी मायरा की टेंशन

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि संजय और काजल अपनी बहू काजल के बदले हुए बर्ताव का जिक्र करते है कि कैसे वह बार बार मायरा का ज्यादा ध्यान रखने का सबको बोल रही है. ये बात अरमान सुन लेता है. दूसरी तरफ अभिरा को मायरा के बैग से ट्रैकर मिल जाता है, जिस वजह से अभिरा मायरा को पूरी शादी में उसका साथ चिपके हुए रहने के लिए कहती है. इसके बाद ही अभिरा और मायरा फोन पर बात करेत हुए मायरा की सुरक्षा की चिंता करते हैं और तान्या का जिक्र भी दोनों की बातों में होता है. इसके बाद अभिरा अपने भाई मायरा की धूमधाम से बारात निकालती है लेकिन उसका सारा ध्यान मायरा पर होता है. अरमान भी घर पर मायरा की टेंशन लेता है और फिर मनीषा अपने जमाई राजा अबीर का काफी शानदार अंदाज में स्वागत करती है. इस दौरान हर कोई ढोल पर डांस करता है.

मायरा पर पड़ेगी अरमान की नजर

शो में आगे दिखाया जाएगा कि शादी में सभी लोग डांस में बिजी होंगे लेकिन अरमान सिक्योरिटी में लगा होगा. इसी बीच वह तान्या से बात करने की कोशिश भी करता है. वह पहले तो तान्या से मायरा को लेकर सवाल भी करता है लेकिन तान्या वहां से कुछ भी बताए बिना चली जाती है. इसी दौरान अबीर की शादी में वो आदमी भी एंट्री ले लेते हैं, जो मायरा को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इसके बाद दिखाया जाता है कि अबीर और कियारा मंडप में बैठे होते हैं और मायरा इस दौरान अभिरा से हाथ छुड़वा लेती है. तभी अभिरा की नजर दो आदमी पर पड़ती है जो मायरा की तरफ ही आ रहे होते हैं. दोनों को देख अभिरा डर जाती है और मायरा को अपनी ओर खींच लेती है. इस पूरे ड्रामे के बीच कृष पोद्दार फर्म बेचकर सट्टेबाजों को पैसे दे देता है, जिसके बाद मायरा के सिर से खतरा हट जाता है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
