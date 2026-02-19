ENG हिन्दी
  Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जंगली बिल्लियों की तरह लड़ेगी मायरा-मुक्ति, आधी रात को हॉस्टल में हंगामा...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जंगली बिल्लियों की तरह लड़ेगी मायरा-मुक्ति, आधी रात को हॉस्टल में हंगामा करवा देगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियलय ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया तमाशा होगा. अरमान और अभिरा की जगह अब मुक्ति और मायरा लड़ती नजर आएगी. दोनों जंगली बिल्ली बन जाएगी.

By: Kavita  |  Published: February 19, 2026 10:30 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान की मुलाकात का समय आने वाला है. दोनों आठ साल से दूर हैं लेकिन मायरा और मुक्ति एक ही स्कूल में है और दोनों के बीच पहले ही दिन दुश्मनी भी शुरू हो गई. अब अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा और मुक्ति का रूम भी एक होता है और जैसे ही मुक्ति रूम में जाती है तो वहां पर मायरा को देखकर हैरान रह जाती है. इसके बाद दोनों को पता चलता है कि दोनों का बेड भी साथ में है. ये चीज दोनों को पसंद नहीं आती. इस बीच मायरा और मुक्ति एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं. तभी मुक्ति को मायरा का नाम सुनकर पुरानी चीजें याद आती हैं लेकिन इस चीज को नजरअंदाज करके दोनों क्लास के लिए चली जाती है.

तान्या से बहस करेगी काजल

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अरमान और अभिरा मायरा और मुक्ति के ना होने की वजह से घर ना जाने का फैसला लेते हैं और दोनों ही काम में लग जाते हैं. वहां स्कूल में क्लास में भी मायरा और मुक्ति एक दूसरे को टशन दिखाते हैं. इसके बाद दिखाया जाता है कि काजल तान्या से कृष संग रिश्ता सुधारने पर बात करती है और तभी वह उससे प्रेग्नेंसी ना रखने की दवा के बारे में पूछती है, जो तान्या लेती है. इस वजह से दोनों के बीच हल्की से बहस होती है और तान्या चली जाती है.

जंगली बिल्लियों की तरह लड़ेंगी

इसके बाद दिखाया जाएगा कि मायरा और मुक्ति स्कूल में क्लास के पहले दिन भी लड़ जाती है. दोनों ही टीचर के सामने काफी लड़ती है और दोनों ही अपनी टीचर के सामने कुछ नहीं सुनती और तब टीचर उन्हें डांटती है और माफी मंगवाती है. दूसरी तरफ अरमान भी पोद्दार फर्म के काम को निपटाने में लग जाता है. इस बीच वह एक डॉक्यूमेंट में कृष की गलती पकड़ लेता है और वह संजय फूफा सा के सामने कृष को काफी डांटता है और उसे घर भेज देता है. वह अकेला ही सारा काम निपटाने का फैसला लेता है. अभिरा भी गैराज में काम करने में लग जाती है. वह पूरे दिन काम करती है और रात को भी लगी रहती है. तब काका उसे लेने आते हैं लेकिन वह जाने से मना कर देती है. इसके बाद हॉस्टल में डिनर टाइम होता है और हेल्थी खाना देखकर मुक्ति और मायरा मुंह बना लेती है. दोनों खा ही नहीं पाती.

हॉस्टल में तमाशा करवाएगा अरमान

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान मायरा के हॉस्टल पहुंच जाता है और वहां पर फ्यूज उड़ा देता है. वह मायरा से मिलने की कोशिश करता है और तभी वहां अभिरा भी पहुंच जाती है. दोनों अंधेरे में एक ही कमरे में होते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते. हालांकि, उन्हें ये पता है कि उनके अलावा रूम में दूसरा शख्स भी है. वह काफी देर तक रूम में रहते हैं और फिर अरमान चला जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
