Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: वानी के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी मायरा, मां अभिरा को बनाएगी विलेन; भड़केगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा अब मायरा और वानी के बीच फंस जाएगी. इस मौके पर अभिरा की बेटी मायरा का नया रूप देखने के लिए मिलेगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेहर की एंट्री ने अरमान और अभिरा के बीच की चीजों को खराब कर दिया है. अरमान ने मेहर को निर्दोष साबित किया है, लेकिन अभिरा ने सबके सामने खुलासा किया है कि मेहर ने ही अपने ड्राइवर की हत्या की थी जिसके बाद ही अरमान ने मेहर मित्तल के केस को फिर से शुरू कर दिया है. अब अपकमिंग एपिसोड में मायरा का नया रूप देखने के लिए मिलेगा. वह अपनी मां को पाने के लिए चालबाजी पर उतर जाएगी. आइए आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताते हैं.

अरमान और अभिरा के बीच होगी बहस

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में मकर संक्रांति का ट्रैक चल रहा है, लेकिन अरमान और अभिरा, मेहर की वजह से सेलिब्रेशन से चले जाते हैं और इस मौके पर अभिरा अरमान को एक वीडियो दिखाती है, जो मेहर और उसके ड्राइवर की है. वीडियो में ड्राइवर मेहर का हाथ पकड़कर खींच रहा होता है और अरमान मान लेता है कि ड्राइवर ने मेहर के साथ जबरदस्ती है. इस मौके पर अरमान और अभिरा के बीच बहस हो जाती है. दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में मिस्टर मित्तल वानी से मिलने आते हैं लेकिन तभी वहां पर अरमान अभिरा पहुंच जाते हैं और मिस्टल मित्तल को देखकर कमरे में चली जाती है. इस मौके पर मिस्टर मित्तल अरमान को एक गिफ्ट देता है, जो वह वानी के लिए लेकर आए हैं और फिर वह चले जाते हैं.

वानी का ध्यान रखेगी अभिरा, भड़केगी मायरा

शो में आगे दिखाया जाएगा कि तान्या को उसके भाई अंशुमन की कंपनी से फोन आता है और कंपनी को प्रोजेक्ट पर काम करने की सलाह दी जाती है. इसी रात को वानी की तबीयत बिगड़ जाती है. उसे 104 डिग्री बुखार होता है और अभिरा उसका ध्यान रखती है. ये चीज मायरा को पसंद नहीं आती और मायरा अपने ड्रामे शुरू करती है. मायरा झूठ बोलती है कि उसके पेट में दर्द होता है और इस वजह से अभिरा को मायरा और वानी दोनों का ध्यान रखना पड़ता है. वह कभी मायरा के कमरे में और कभी वानी के कमरे में भाग-भागकर जाती है. वह वानी और मायरा दोनों की वजह से टेंशन में होती है. ये चीज दूर खड़ी विद्या और कावेरी पोद्दारा देख रही होती है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता.

क्या मायरा का सच आएगा सामने

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान मायरा से मिलने आता है तो उसकी खराब तबीयत देखकर हैरान रह जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि अभिरा वानी की देखभाल में लगी है तो वह गुस्सा हो जाता है. हालांकि, जैसे ही उसे पता चलता है कि वानी को बुखार है तो वह शांत होता है और फिर दोनों मिलकर दोनों बच्चों की देखभाल करते हैं. इस मौके पर अभिरा की विद्या और कावेरी से बहस भी हो जाती है. हालांकि, आखिर में अभिरा इस परेशानी को संभाल लेती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

