Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कृष के चक्कर में सट्टेबाजों का निशाना बनेगी मायरा, अभिरा-अरमान के पैरों तले खिसकेगी जमीन

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होगा. सीरियल में अभिरा और अरमान पर नई मुसीबत आएगी. अभिरा और अरमान की बेटी मायरा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कियारा और अबीर की शादी का माहौल बना हुआ है लेकिन इसमें भी काफी सारे ड्रामे हो रहे हैं. सीरियल में अभिरा कैसे भी परिवार के बीच की दीवार को खत्म करने में लगी हुई है और अब अभिरा अपने इस मिशन में सफल भी हो जाएगी. शो में विद्या और काजल की बीच की परेशानी को खत्म कर देगी. अब शो में नया ड्रामा होगा. सीरियल में कृष की वजह से पोद्दार हाउस पर नई परेशानी आएगी. आइए आपको अपकमिंग एपिसोड के तमाशे के बारे में बताते हैं.

कियारा और अबीर को माफ करेगी मनीषा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि विद्या और काजल के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा. इसके बाद सब लोग फैमिली हग करेंगे. तभी अभिरा मनीषा चाची को भी अबीर और कियारा को माफ करने के लिए कहेगी. अबीर और कियारा भी हाथ जोड़ कर मनीषा से माफी मांगते हैं और थोड़ी देर में मनीषा भी कियारा अबीर को माफ कर देती हैं वह रोते हुए दोनों को गले लगा लेती है. तभी काजल और संजय भी अबीर कियारा को आशीर्वाद दे देते हैं. इसके बाद शो में नया ड्रामा होगा. पोद्दार हाउस में सट्टे से जुड़े लोग पहुंच जाएंगे.

मायरा को टारगेट करेंगे सट्टेबाज

शो में आगे दिखाया जाएगा कि कृष अपनी प्रॉपर्टी उन लोगों को बेच रहा था जो सट्टे से जुड़े हैं लेकिन बंटवारा कैंसिल होने से ये नहीं हुआ सट्टे से जुड़े लोग उसे बहुत मरते हैं. ये सब पोद्दार हाउस में होता है. इस चीज पर अभिरा को शक होता है लेकिन कृष अभिरा को भगा देता है. ड्रामा यही खत्म होगा. सट्टेबाज मायरा को निशाना बनाएंगे. वह कृष को धमकी देंगे कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वह मायरा को नहीं छोड़ेंगे. एक शख्स मायरा से बात भी करता है और उसके बैग में ट्रैकर डालता है. इसके बाद अभिरा मायरा को गुड टच और बेड टच के बारे में समझाती है.

सास बन कियारा को सुनाएगी सुरेखा

इसके बाद सुरेखा अपने सास वाला रूप अपनाती है. सुरेखा कियारा को इस बात पर सुनाती है क्योंकि वह अबीर को मजाक में मारती है. इतना ही नहीं, वह कियारा कए सामने चारु को खूब तारीफ करते है. वह चारु को परफेक्ट बहू बताती है. से सब सुनकर कियारा का मुंह उतर जाता है. तभी अबीर आकर माहौल हलका करता है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

