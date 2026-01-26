Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: वाणी के आते ही विलेन बनी मायरा, मां अभिरा का बेहरमी से तोड़ा दिल, कैसे संभालेगा अरमान?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होने वाला है. मायरा का अब नया रूप देखने के लिए मिलेगा. वह अभिरा अभिरा का दिल तोड़ देगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों मायरा का ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है. जब से ही पोद्दार हाउस में वाणी की एंट्री हुई है तब से ही मायरा के तेवर बदल गए हैं. मायरा हर मौके पर वाणी से जलन महसूस कर रही है और अब वह डांस कंप्टीशन में भी खुश नहीं है. शो में देखने के लिए मिला था कि वाणी के साथ अरमान डांस करता है और अभिरा मायरा के साथ डांस करती है, लेकिन अब मायरा का नया ड्रामा शुरू होगा और वह अभिरा का साथ छोड़कर अरमान का साथ मांग लेगी, जिस वजह से थोड़ा हंगामा भी होगा.

मायरा के बर्ताव से टूटेगा अभिरा का दिल

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा वाणी के जूते देकर सबको बता देती है कि उसने ही जूते छुपाए थे और वह सॉरी भी बोलती है. इसके बाद अभिरा विद्या से भी सॉरी बुलवा देती है. इसके बाद दिखाया जाएगा कि अबीर का कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह कियारा होती है. मीडिया में आ जाता है कि कियारा ड्रग एडिक्ट होती है और उसकी वजह से एक शख्स की जान भी गई है. ये देखकर अबीर टेंशन में आ जाता है. इसी बीच अभिरा और अरमान, मायरा और वाणी के साथ डांस कंप्टीशन का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच जाएंगे. यहां पर वाणी और अरमान की सब तारीफ करेंगे. घर का सीन भी आएगा. तान्या मनोज से अपनी कंपनी की परेशानी की बात करेगा और मनोज बैठे बैठे उसकी परेशानी सुलझा देगा, लेकिन कृष उन्हें बेइ्ज्जत करता है और खूब सुनाता है. ऐसे में तान्या मनोज को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है.

अरमान के साथ डांस करेगी मायरा

शो में आगे दिखाया जाएगा कि तान्या की बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और मनोज हां में जवाब देता है. तब कावेरी पोद्दार और संजय बसंल, मनोज को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन तान्या सबको जवाब देती है और मनोज तान्या के साथ काम करने के लिए राजी होता है. इसके आगे दिखाया जाएगा कि मायरा को ये पसंद नहीं आता कि सब लोग अरमान और वाणी की बात करते हैं और इसी वजह से वह अभिरा के साथ डांस करने से मना कर देती है. वह जल्दबाजी में अभिरा का हाथ छोड़कर भाग जाती है. इस मौके पर अरमान का सारा ध्यान वाणी पर होता है. वह वाणी को गोद में उठा उठाकर डांस करता है और ये चीज मायरा बर्दाश्त नहीं कर पाती है. इसी वजह से वह जाते ही सबसे पहले गाना बंद करती है और वाणी को बता देती है कि वह उसकी मां के साथ डांस करे. अरमान मायरा के फैसले से हैरान रह जाता है लेकिन वह मायरा की बात मान जाता है.

फूटेगा मेहर का गुस्सा

एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि मायरा के बर्ताव के बाद अभिरा अरमान के सामने फूट फूटकर रोने लगती है लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है लेकिन अरमान उसे शांत करवाता है और उससे प्यार भी करता है. इसी बीच मेहर अरमान को बार बार फोन करती है लेकिन अरमान फोन नहीं उठाता तो वह भड़क जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

