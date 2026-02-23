Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मुक्ति पर भर-भरकर प्यार लुटाएगी अभिरा, देख टूटेगा मायरा का दिल; आग लगाएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ट्विस्ट आने वाला है. पहले मायरा अभिरा मुक्ति को साथ देख लेगी. इसके बाद अरमान अभिरा को देख लेगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है. अभिरा को पता चल गया है कि मायरा मुक्ति के स्कूल में है और वह दूर से ही अपनी बेटी को देखकर फूट फूटकर रोती है. इस बीच मायरा और मुक्ति की स्कूल में दुश्मनी भी शुरू हो गई है और दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल फाइट कर बैठते हैं, जिसके बाद अभिरा स्कूल आती है. अब अपकमिंग एपिसोड में अभिरा मुक्ति से प्यार करेगी लेकिन उसे लगेगा कि वो मायरा है और कुछ सेकंड में ही वो भ्रम टूट जाएगा. अभिरा मुक्ति को समझाएगी कि वह मायरा से दोस्ती कर ले. इसके लिए वह दोनों के लिए गोलगप्पे भी लेकर आती है.

8 साल बाद अभिरा को देखेगा अरमान

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मुक्ति और अभिरा को यूं बात करते हुए मायरा देख लेती है और वो फिर दर्द में तड़प जाती है. इसके बाद वह सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर अपने पापा से बात करती है और तब अरमान को एहसास होता है कि अभिरा का प्यार ना मिलने की वजह से वह मुक्ति से लड़ गई और मायरा फोन कट कर देती है. इस मौके पर अरमान पर कार खड़ी करके फोन पर बात करता है और तभी अरमान अभिरा को देख लेता है और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और जाने से रुक जाता है. अभिरा ऑटो पकड़कर चली जाती है और उसके दुपट्टा उड़कर अरमान की कार में चला जाता है, लेकिन अरमान गुस्से में उसे फेंक देता है.

अभिरा के लिए अपना गुस्सा जाहिर करेगा अरमान

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान अभिरा को देखने के बाद सीधा ऑफिस जाता है और वहां पर मेहर के साथ काम में लग जाता है और उसे गैराज ऑनर (अभिरा) से मीटिंग के बारे में बताता है. दूसरी तरफ अभिरा भी घर पर मीटिंग का सोचती है और तभी वह मायरा को याद करती है और उसकी फोटोज देखने लग जाती है लेकिन कम्यूटर खराब हो जाता है, जिसके बाद वह अरमान को खूब कोसती है. अरमान भी ऑफिस में ही सोता है और उसे अभिरा का एहसास होता है और वह उठ जाता है. इसके बाद अरमान आधी रात को वो दुपट्टा तलाश करने निकल जाता है, जो उसने सड़क पर फेंका था और वो उसे एक पेड़ में अटका मिलता है, लेकिन अरमा नवो दुपट्टा जला देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

