Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: वाणी से दुश्मनी मौल लेगी मायरा, अभिरा की नाक के नीचे करेगी घटिया हरकत; भड़केगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान अब वानी और मायरा में फंस गए हैं. अभिरा मायरा और वाणी दोनों को प्यार करने की कोशिश कर रही है लेकिन कहीं न कहीं मायरा को वाणी से दिक्कत होने लगी है. मायरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि घर के लोग वाणी को प्यार कर रहे हैं. पहले अभिरा और अरमान वाणी को प्यार कर रहे थे और फिर मायरा देख लेती है कि विद्या भी वाणी को प्यार करती है और इस वजह से मायरा उदास हो रही है. अब अपकमिंग एपिसोड में मायरा का गुस्सा और बढ़ेगा. आइए आपको अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है? आइए आपको बताते हैं.

वाणी से जलेगी मायरा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि कावेरी मायरा के लिए जूते लेकर आती है और ये देखकर मायरा खुश हो जाती है लेकिन जैसे ही मायरा को पता चलता है कि वह वाणी के लिए भी जूते लाई है तो उदास हो जाती है. उसे वाणी के जूते पसंद आते हैं. इसके बाद अभिरा भी मायरा के लिए ढेर सारी ड्रेस लाती है और वाणी के लिए ड्रेस लाती है और मायरा को अपनी नहीं वाणी की ड्रेस पसंद आती है. इस वजह से वह फिर उदास हो जाती है. अभिरा उसके लिए ढेर सारी ड्रेसेस बनाती भी है ताकि मायरा खुश हो जाए लेकिन मायरा सिर्फ वाणी की चीजों को ही पसंद करती है और इसी वजह अभिरा अलग अलग तरह की ड्रेसेस मायरा के लिए बनाती है. इस वजह से उसके हाथ में भी लग जाती है. दूसरी तरफ तान्या की वजह से अंशुमन की कंपनी लाखों का चूना लग जाता है. तब काजल उसे सलाह देती है कि वह कृष को मौका दे.

चोर बनेगी मायरा, वाणी के साथ करेगी ऐसी हरकत

शो आगे देखने के लिए मिलेगा कि तान्या काजल की बात मान लेती है लेकिन कृष को कंपनी में आने के लिए इंटरव्यू देने की बात करती है जिस वजह से कृष भड़क जाता है लेकिन काजल तान्या का ही साथ देती है. इन सबके बीच अभिरा को पता चलता है कि वाणी के जूते खो गए और इसी वजह से विद्या वाणी को डांटती है और तब अभिरा जूते तलाश करने में लग जाती है. इस दौरान वह और अरमान पूरे घर में जूते तलाश करते हैं लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता और फिर अभिरा को पता चलता है कि वाणी के जूते मायरा ने छुपाए हैं.

भड़केगा अरमान

आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा ये बात अरमान को बताती है, जिस वजह से वह भड़क जाता है लेकिन अभिरा अरमान को मायरा को डांटने से रोक देता है और उसे समझाती है कि मायरा को डर है कि वे दोनों वाणी से प्यार करते हैं और उससे नहीं. अभिरा को डर है कि मायरा उससे दूर हो जाएगी.

