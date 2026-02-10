ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सड़क पर अरमान की बैंड बजाएगी मुक्ति, अभिरा की नाक के नीचे करेगी नया कांड...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सड़क पर अरमान की बैंड बजाएगी मुक्ति, अभिरा की नाक के नीचे करेगी नया कांड

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों धमाके हो रहे हैं. सीरियल में अब मुक्ति और अरमान का आमना सामना होगा. इस वजह से एक नया ट्विस्ट आएगा.

By: Kavita  |  Published: February 10, 2026 3:24 PM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सड़क पर अरमान की बैंड बजाएगी मुक्ति, अभिरा की नाक के नीचे करेगी नया कांड

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोज नया ड्रामा देखने के लिए मिलता है. अभिरा मुक्ति की पढ़ाई के लिए कर्जा लेती है और अरमान भी अपनी बेटी मायरा को हॉस्टल भेजने के लिए तैयार है और अब अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान मायरा की दोस्त के घर पहुंच जाता है, जहां वह अपनी बेटी को पार्टी करते देखता है. तभी मायरा की शर्ट पर कोल्ड ड्रींक गिर जाती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है. वो शर्ट अरमान की होती है और तब मायरा अपने दोस्तों को बताती है कि वह कैसे अपने पापा के बिना हॉस्टल में रहेगी. दूसरी तरफ अभिरा भी मुक्ति को डांटती है. आइए आपको बताते हैं कि शो में आगे क्या होगा.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: 8 साल बाद अभिरा को सड़क पर लाएगा अरमान, गुस्से की आग में बर्बाद करेगा जिंदगी?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा नया धमाका

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मुक्ति अपने ड्रीम स्कूल से जुड़ा एक फेक आर्टिकल बनाती है और अभिरा उसे डांटती है. इसके बाद अभिरा को कर्जा देने वाला शख्स घर आ जाता है और वह उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देता है, जिसे अभिरा बिना पढ़े साइन कर देती है और तब मुक्ति फैसला लेती है कि वह अपनी मां की गैराज में मदद करेगी और मुक्ति गैराज पहुंच जाती है. अभिरा उसे करने से मान करती है और मुक्ति अपने दोस्तों के पास निकल जाती है. दूसरी तरफ अरमान मायरा के एडमिशन के लिए मीटिंग करने निकल जाता है और रास्ते में मेहर से बात करता है.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: नफरत... या गुस्सा? 8 साल बाद होगा अभिरा-अरमान का आमना-सामना, कैसे होगी ये मुलाकात

TRENDING NOW

अरमान को टारगेट करेगी मुक्ति

शो में दिखाया जाएगा कि मुक्ति अभिरा के गैराज के लिए एक कस्टमर की तलाश करती है और वह सड़क पर आने वाली पहली कार का टायर पंचर करने की प्लानिंग करती है और वो गाड़ी अरमान की निकल जाती है. मुक्ति अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाड़ी के नीचे कील फेंक देती है, जिससे कार पंचर हो जाती है. हालांकि, अरमान मुक्ति के दोस्त को पकड़ लेता है लेकिन मुक्ति किसी तरह अरमान की नजरों से बचाकर अपने दोस्त को लेकर जाती है. इस मौके पर वह भागते भागते अभिरा से मिल जाते हैं तो अभिरा समझ जाती है कि वो तीनों कुछ करके आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिं

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: लीप के बाद शो में आएंगे ताबड़तोड़ 7 ट्विस्ट, बर्बाद होगा अरमान, क्या करेगी अभिरा?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Samridhii Shukla Tv News Yeh Rishta Kya Kehlata Hai