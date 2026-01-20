ENG हिन्दी
  Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कृष को औकात दिखाएगी तान्या, अभिरा की पीठ पीछे वानी के खिलाफ कदम उठाएगी व...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कृष को औकात दिखाएगी तान्या, अभिरा की पीठ पीछे वानी के खिलाफ कदम उठाएगी विद्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होगा. सीरियल में अब तान्या कृष को औकात दिखाएगी. इतना ही नहीं, विद्या कुछ ऐसा कर देगी जिस वजह से वानी घर छोड़कर चली जाएगी.

By: Kavita  |  Published: January 20, 2026 10:11 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब सारा ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है. पोद्दार हाउस में अभिरा वाणी को लेकर आ गई है जो मेहर के ड्राइवर की बेटी है. मेहर का केस भी अरमान रिओपन करवा चुका है, लेकिन शो में नया ट्विस्ट आएगा. अब मायरा धीरे धीरे निगेटिव होती जाएगी. मायरा ने पहले ही अरमान और अभिरा के सामने झूठ बोला है ताकि वह दोनों वाणी के पास ना जाए. अब अपकमिंग एपिसोड में मेहर का गुस्सा देखने के लिए मिलेगा और विद्या भी तिगड़म करती दिखाई देगी.

कृष को औकात दिखाएगी तान्या

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान और अभिरा मिलकर मायरा के साथ समय बताते हैं और फिर दोनों मिलकर उसका प्रोजेक्ट पूरा करने में लगते हैं. तभी अरमान और अभिरा के बीच नजदीकियां आएंगी लेकिन वाणी की आवाज सुनकर अभिरा चली जाएगी. दूसरी तरफ मेहर अभिरा के पीछे अपने एक आदमी को लगा देगी ताकि वह अभिरा की जानकारी हासिल कर सके. इन सबके बीच कृष एक जॉब के लिए तरसेगा. उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी. तभी तान्या इसे अंशुमान की कंपनी के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कृष कंपनी को टेकओवर करने का प्लान बना लेता है लेकिन तान्या उसे औकात दिखाते हुए मैनेजर की पोस्ट देती है तो कृष उसे लात मार देता है.

वानी के खिलाफ विद्या उठाएगी कदम

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा मायरा के साथ स्कूल जाती है ताकि उसके साथ प्रेजेंटेशन दे सके. इस बीच मेहर को अभिरा की पल पल की खबर मिलती है और मेहर भी घर से निकल जाती है. पोद्दार परिवार में भी सब लोग वाणी पर चर्चा करेंगे और तभी विद्या देख लेगी कि वानी वहीं छुपी हुई है और वह अपनी चालबाजी शुरू कर देगी. विद्या इशारों ही इशारों में वानी को घर से चले जाने के लिए कहेगी, जिससे वानी को महसूस होगा कि उसे यहां से चले जाना चाहिए. दूसरी तरफ वानी का नाम मायरा के साथ इंटर डांस कंप्टीशन में आता है. अभिरा ये देख लेती है.

घर छोड़कर चली जाएगी वानी, अभिरा को होगी टेंशन

शो में आगे दिखाया जाएगा कि पोद्दार परिवार और विद्या की बातें सुनकर वानी घर छोड़कर चली जाती है. वानी अभिरा के नाम पर एक छोटा सा लेटर लिखकर जाती है, जिसे चाची सा पढ़ लेती है और घबरा जाती है. वह अभिरा को फोन करती है, जो मायरा के स्कूल गई होती है और उसे बताती है कि वानी घर छोड़कर चली गई है. ये सुनकर अभिरा भी हैरान रह जाती है. अभिरा मायरा को साइंस कंप्टीशन के बीच में छोड़कर चली जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

