Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान-अभिरा की नाक के नीचे पोद्दार फर्म की नई मालकिन बनेगी तान्या, इकट्ठा करेगी करोड़ों में पैसा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. अरमान और अभिरा की जिंदगी में भर-भरकर टेंशन देखने के लिए मिल रही है. अरमान किसी भी तरह पोद्दार फर्म को वापिस लाने में लगा है और इसके लिए उसे 85 करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं. अरमान ने फर्म की जिम्मेदारी खुद पर डाल ली है और इस मामले से अभिरा को एकदम दूर कर दिया है. वह तान्या को भी सिर्फ गुस्सा दिखा रहा है लेकिन अब कहानी में एक धांसू ट्विस्ट आएगा, जिसके बाद अरमान और अभिरा की नाक के नीचे से तान्या पोद्दार कंपनी को उड़ा ले जाएगी. वह पोद्दार फर्म को खरीद लेगी. आइए आपको इस ट्विस्ट के बारे में बताते हैं.

तान्या के हाथ आएंगे पैसे

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में कृष अपनी जुए की लत की वजह से पोद्दार फर्म बेच चुका है. उस पर पांच करोड़ का कर्जा हो गया था, जिसे चुकाने के लिए वह पोद्दार फर्म को चंद करोड़ में बेच देता है और अब अरमान इसे वापिस पाने में लगा है. शो में अरमान हाथ पैर मारते हुआ दिख रहा है. वह इस मामले में घर में किसी से मदद नहीं ले रहा, लेकिन शो में देखने के लिए मिलेगा कि तान्या के पास एक फोन कॉल आता है, जिससे कहानी में धांसू ट्विस्ट आएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शो में दिखाया जाएगा कि अरमान जब तान्या की मदद नहीं लेता तो तान्या खुद से कदम उठाती है. उसे एक फोन कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके भाई अंशुमन का किसी जगह पर पैसा रुका हुआ है, जो बड़ी संख्या में है और अब वो पैसा आ रहा है. इस पैसे के जरिए तान्या पोद्दार परिवार की सारी परेशानी को खत्म कर देती है.

क्या पोद्दार कंपनी की मालकिन बनेगी तान्या

तान्या इन पैसों के बारे में अरमान और अभिरा को बताने की सोचेगी लेकिन उसे पता है कि वह दोनों उसकी मदद नहीं लेंगे. इसी वजह से तान्या कृष से इन पैसों को छुपाकर एक नया कारनामा करती नजर आएगी. तान्या उन पैसों का इस्तेमाल कंपनी को खरीदने में कर लेगी. इसी वजह से चंद दिनों में ही पोद्दार परिवार के हाथ वो फर्म लग जाएगी, लेकिन इस बार कहानी अलग होगी. इस बार फर्म की मालकिन तान्या होगी. फर्म तान्या के नाम हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि क्या तान्या फर्म को फिर से दादी सा के हाथ में सौंपती है या फिर इसमें भी नया ड्रामा होता है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

