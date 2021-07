Yeh Rishta Kya Kehlata Hai स्टार Ashnoor Kaur ने 12वीं में हासिल किए इतने पर्सेंट मार्क्स, विदेश में करेंगी आगे की पढ़ाई

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Star Ashnoor Kaur scored 94 percent in the CBSE 12 Board Exam: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में नजर आ चुकी अदाकारा अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) उन चाइल्ड एक्टर्स में से एक है जो कि अपने करियर के साथ साथ पढ़ाई को भी पूरा महत्व देते हैं। बीते दिन ही अशनूर कौर का 12वीं का रिजल्ट सामने आया है। अशनूर कौर ने इस बार 12वीं कक्षा में 94 फीसदी अंक हासिल किए हैं। बीते दिन सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों को घोषणा की है। अपने नंबर देखकर अशनूर कौर का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। अशनूर कौर इस समय अपने परिवार के साथ जमकर जश्न मना रही हैं। इतना ही नहीं अशनूर कौर तो अब विदेश जाकर पढ़ाई करने की भी तैयारी करने वाली हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai के सेट से आई Shivangi Joshi की दिल दुखाने वाली तस्वीरें, मौड़ी की डेडबॉडी देखकर बेहोश हो जाएगी सीरत

इस बात का खुलासा खुद अशनूर कौर ने ही किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अशनूर कौर ने कहा, 'अपना 12वीं का रिजल्ट देखकर मैं बहुत खुश हूं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे डर था कि कहीं मेरे नंबर्स खराब न आए। दसवीं में मुझे 93 फीसदी अंक मिले थे। ऐसे में मैं चाहती थी कि मुझे इससे ज्यादा नंबर्स ही मिले। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई।'

आगे अशनूर कौर ने कहा, 'बहुत से बच्चों का रिजल्ट अब भी नहीं आया है। मैं बस उन बच्चों से कहना चाहती हूं कि हिम्मत मत हारो। ये समय भी निकल जाएा। हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना है। अब तो बस कॉम्पटीटिव परीक्षाओं की तैयारी में लग जाओ। मैं भी एमबीए करना चाहती हूं। मैं इस समय केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूं।'

आगे अशनूर कौर ने बताया, 'हो सकता है कि अपने मास्टर्स के लिए मैं विदेश चली जाऊं। मैं फिल्म मेंकिंग और निर्देशन में भी हाथ आजमाना चाहती हूं। अब जल्द ही मैं अपना एक नया घर खरीदने जा रही हूं। कुछ समय पहले ही मैंने एक नया घर बुक किया है। मैं अपने लिए बेहद खुश हूं। मेरी मेहनत अब मुझे अच्छा रिजल्ट दे रही है। मैं हर काम अपने गम पर करना चाहती हूं। 6 महीने के अंदर मुझे मेरा नया घर भी मिल जाएगा।'