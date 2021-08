Yeh Hai Chahatein में हो सकती है Kanchi Singh की धमाकेदार एंट्री, इस हसीना से चल रहा है मुकाबला

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Star Kanchi Singh may enter in Yeh Hai Chahatein as Armaan love interest: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में काम कर चुकी टीवी अदाकारा अदाकारा कांची सिंह (Kanchi Singh) बीते काफी समय से टीवी से दूर चल रही है। साल 2018 के बाद से ही कांची सिंह किसी भी टीवी सीरियल का हिस्सा नहीं बनी हैं। ऐसे में कांची सिंह के फैंस उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कांची सिंह को लेकर एक बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो कांची सिंह जल्द ही स्टार प्लस के जाने माने सीरियल ये हैं चाहते में नजर आ सकती हैं। जल्द ही कहानी में अरमान के लव इंट्रेस्ट की एंट्री होने वाली है। Also Read - TRP List 30th Week 2021 by Ormax Media: दर्शकों पर चला Anupamaa का जादू, जानिए किन-किन शोज को छोड़ा पीछे?

इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि, अरमान के लव इंट्रेस्ट के लिए मेकर्स कांची सिंह और सोनल वेंगुर्लेकर के नाम पर विचार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शो में कांची सिंह की जगह सोनल वेंगुर्लेकर को जगह दी जा सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनल वेंगुर्लेकर का नाम ही फाइनल किया जाएगा।

खबरों की मानें तो अरमान के लव इंट्रेस्ट का किरदार निगेटिव होने वाला है। अलग कांची सिंह ये किरदार निभाती हैं तो फैंस को उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिलने वाला है। हालांकि अब तक भी मेकर्स ने इस खबर पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। Also Read - 'संस्कारी' का टैग पाने ने के चक्कर में सासू मां की चमची बन बैठीं TV की ये बहुएं, हरकतें देखकर फैंस भी खुजा लेते हैं सिर

देखें कांची सिंह और सोनल वेंगुर्लेकर की तस्वीरें- Also Read - इन 10 सुपरहिट शोज की हीरोइनें नहीं थीं मेकर्स की पहली पसंद, लिस्ट देखकर लगेगा झटका

सीरियल ये हैं चाहतें में आ चुका है ट्विस्ट

जल्द ही सीरियल ये हैं चाहते में एक नई एंट्री होने वाली है। इन दिनों शो में रुद्र देविका के कातिल की तलाश में जुटा हुआ है। देविका की उसकी शादी के दिन मौत हो गई थी। जिसकी वजह से प्रीशा जेल पहुंच गई है। सबका लगता है कि देविका ने सुसाइड किया है। हालांकि ये बात सच नहीं है।