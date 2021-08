Nisha Rawal से लड़ाई के बाद अपने बेटे से मिलने को तड़प रहे हैं Karan Mehra, बोले '75 दिन पहले...' Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Star Karan Mehra Shares An Adorable Video Of Son Kavish after feud with Nisha Rawal, Says 75 Days Since I Saw You Last: निशा रावल (Nisha Rawal) से अनबन होने के बाद करण मेहरा (Karan Mehra) ने इस बात का खुलासा किया है कि वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं।