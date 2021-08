Karan Mehra से बेटे की कस्टडी पाने के लिए भिड़ीं Nisha Rawal, बोली 'मुझे उसकी एक फूटी कौड़ी भी...' Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Star Karan Mehra's Wife Nisha Rawal want her Son's custody from: करण मेहरा (Karan Mehra) से अनबन होने के बाद निशा रावल (Nisha Rawal) ने दावा किया है कि वो केवल अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहती हैं।