Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: शो में आएगा 8 साल का Leap, फिर अलग होंगे अरमान-अभिरा, मायरा बनेगी वजह?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap Promo: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया लीप आने वाला है. शो की कहानी 8 साल आगे बढ़ जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि कहानी में क्या बड़ा बदलाव होगा.

By: Kavita  |  Published: January 29, 2026 3:58 PM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा अरमान की जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली है. सीरियल में पहले ही 7 साल का लीप आया था, जिसमें मायरा बड़ी हो गई थी, लेकिन शो की टीआरपी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ. बीते कुछ समय से ये शो टीआरपी की लिस्ट में टॉप 5 से बाहर हो गया है और ऐसे में मेकर्स ने एक बार फिर टीआरपी का सहारा लिया है. मेकर्स शो में नया लीप लेकर आने वाले हैं. अब सीरियल में 8 साल का लीप आएगा, जिससे कहानी एक बार फिर पूरी तरह बदल जाएगी. अरमान अभिरा अलग होंगे. आइए आपको बताते हैं कि कहानी में क्या होगा.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल का लीप

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें लीप का झलक दिखाई गई है और बताया गया है कि आगे आने वाले दिनों में कहानी कैसी नजर आएगी. प्रोमो की शुरुआत 8 साल से होती है और सबसे पहले एक गैराज दिखाया जाता है, जिसमें अभिरा होती है और एक दूसरी लड़की होती है. ये लड़की कोई और नहीं वाणी है, जो अभिरा के साथ रहेगी. अभिरा अब वाणी की मां के रूप में नजर आएगी और वह एक गैराज की मालकिन होगी, जिसके जरिए ही वह अपना घर चलाएगी. इसके बाद प्रोमो में आगे अरमान को दिखाया जाता है, जो अपनी प्रिंसेस के साथ पोद्दार हाउस में है और दोनों स्किन केयर के मजे ले रहे हैं. इसी दौरान दोनों को कावेरी पोद्दार की आवाज आ जाती है और इसी दौरान दोनों की मस्ती मजाक को देखकर कावेरी को टेंशन होती है कि मायरा अपनी मां को कभी याद भी नहीं करेगी. हालांकि, इस दौरान अरमान का नया रूप देखने के लिए मिलता है और वह बोलता है, 'इसे जरूरत भी नहीं है.' यानी अरमान अभिरा से नफरत करेगा.

ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स ट्रोल

हालांकि, फैंस को सीरियल का ये लीप पसंद नहीं आ रहा है. फैंस का कहना है कि एक बार फिर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अरमान और अभिरा को अलग कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'टीआरपी और भी नीचे चली जाएगी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अगर अरमान और अभिरा अलग हुए तो कोई भी सीरियल नहीं देखेगा. ये शो बंद हो जाएगा.' इसके अलावा भी कई तरह के कमेंट्स सामने आए हैं, जिसमें शो के मेकर्स ट्रोल हो रहे हैं.

ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी

बता दें कि इन दिनों सीरियल में अभिरा और अरमान मिलकर वाणी और मायरा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. सारी कहानी डांस कंप्टीशन पर टिक गई है, जिसमें मायरा और वाणी दोनों को हिस्सा लेकर फाइनल तक पहुंच गए हैं. अब देखना होगा कि मायरा और वाणी में से ये कंप्टीशन कौन जीतता है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
