Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में आएगा 5 साल का लीप, होगी नायरा की एंट्री? 5 years leap in Mohsin Khan and Shivangi Joshi and Mohsin Khan's show Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और मोहसिन खान (Mohsin Khan) स्टारर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में नया मोड़ आने वाला है। मेकर्स जल्द ही इस सीरियल में 5 साल का लम्बा लीप लेने वाले हैं।