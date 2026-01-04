ENG हिन्दी
  Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो में आएगा 7 साल का धांसू लीप, अभिरा की पलटेगी जिंदगी, इस किरदार पर अटक...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो में आएगा 7 साल का धांसू लीप, अभिरा की पलटेगी जिंदगी, इस किरदार पर अटक जाएगी कहानी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ट्विस्ट आने वाला है. सीरियल में 7 साल का लीप आएगा, लेकिन कहानी में क्या बदलेगा? आइए आपको बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 4, 2026 11:13 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो में आएगा 7 साल का धांसू लीप, अभिरा की पलटेगी जिंदगी, इस किरदार पर अटक जाएगी कहानी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोज नया ड्रामा देखने के लिए मिलता है. सीरियल में अभिरा और अरमान की जिंदगी में कुछ न कुछ होता रहता है और इस वजह से दर्शकों को भी ढेर सारा ड्रामा मेकर्स की तरफ से दिखाया जाता है. अब शो में दिखाया जा रहा है कि अरमान मेहर मित्तल को बचाने में लगा हुआ है और अभिरा को उसकी टेंशन है. अरमान मेहर मित्तल के जरिए पोद्दार फर्म को खरीदने में लगा है लेकिन इस बीच नया ड्रामा होगा. सीरियल में अब नया ट्विस्ट आएगा और कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. आइए आपको अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताते हैं.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा लीप

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में नया हंगामा हो रहा है और कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. अभी पोद्दार परिवार कृष की वजह से काफी परेशानी का सामना कर रहा है लेकिन जल्द ही ये परेशानी खत्म हो जाएगी. पोद्दार परिवार को फर्म मिल जाएगी, लेकिन अरमान अभिरा की दिक्कतें खत्म नहीं होंगी और इसी बीच मेकर्स नया ट्विस्ट लेकर आएंगे. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मे मेकर्स लीप लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे अरमान और अभिरा की कहानी में काफी बड़ा बदलाव आएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है में 7 साल का लीप आएगा. इस लीप से पहले अभिरा को एक बार फिर प्रेग्नेंट दिखाया जाएगा. शो में देखने के लिए मिल चुका है कि अभिरा फिर से बच्चे की बात अरमान से करती है लेकिन अरमान मना कर देता है, लेकिन आगे अभिरा प्रेग्नेंट होगी, लेकिन कहानी की असल हीरोइन कोई और होगी. दावा है कि अब लीप के बाद ट्रैक अरमान अभिरा से निकलकर मायरा पर आ जाएगा. कहानी को मायरा के इर्द-गिर्द घूमाया जाएगा.

परेशानियों के बीच फंसेगा अरमान

ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा देखने के लिए मिलेगा. सीरियल में अरमान मेहर मित्तल को बचाने के लिए केस लड़ेगा और दूसरे पक्ष के वकील के साथ कोर्ट में दलीलों से लड़ेगा. शो के प्रोमोज सामने आ गया है, जिसमें दिखाया जाएगा कि अरमान कैसे खुलासा करता है कि मेहर के साथ जोर जबरदस्ती होने की कोशिश हुई है और उसने अपनी सुरक्षा में ही एक खून किया है. अरमान की दलीलों के बाद जज का फैसला आता है और वह अरमान के हक में फैसला सुनाता है. अब शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा को पता चलेगा कि अरमान अपनी जीत के साथ ही हार की तरफ मुड़ जाएगा. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

